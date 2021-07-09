Суд арестовал главу общины Караундж по делу о подкупе избирателей

09 июля 2021, 19:02

Глава села Караундж укрупненной общины Горис в Сюникской области Армении Лусине Аветян арестована ереванским судом на два месяца по обвинению в подкупе избирателей.

Как писал "Кавказский узел", глава села Караундж укрупненной общины Горис Сюникской области Армении Лусине Аветян была задержана 6 июня. Ее обвинили в принуждении четырех жителей общины к участию в агитационной кампании блока "Айастан", а затем и голосованию за него. Аветян не признает себя виновной.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы села Караундж укрупненной общины Гориса Сюникской области Армении Лусине Аветян, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе (ССС) Армении.

Лусине Аветян арестована на два месяца, отметил сотрудник ССС.

Следствие настаивает, что мае 2021 года Лусине Аветян под видом "финансовой помощи" перечислила на счета четырех жителей общины от 100 до 220 тысяч драмов. В обмен на эту "помощь" жителям пришлось участвовать в агитационном мероприятии блока "Айастан", проходившем 8 июня в городе Горис.

Одному из четырех жителей общины Аветян под предлогом "финансовой помощи в связи с проблемами со здоровьем" 6 мая перечислила на банковский счет 100 тысяч драмов. Следствие считает, что глава общины принудила его поучаствовать в митинге блока "Айастан" 8 июня в Горисе, а затем и проголосовать за этот блок на выборах.

Как писал "Кавказский узел", мэр Гориса Аруш Арушанян также заподозрен в подкупе избирателей во время парламентских выборов в Армении. По словам адвоката, Арушанян отказался давать показания по делу о подкупе избирателей. Сам Арушанян назвал это дело политическим преследованием.