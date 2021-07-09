09 июля 2021, 10:50

Силовики пришли с обыском к главе села в Сюникской области

Следователи проводят обыск в доме главы села Воротан Сюникской области, сообщил сам глава общины.

По словам главы села Воротан Сурена Оганджаняна, обыск в его доме проводят сотрудники Следственного комитета Армении.

"Следственный комитет проводит обыск, на основе какого-то [...] документа, ничего больше. С выборами это не связано", - сказал Оганджанян. Он уточнил, что следователи показали разрешение суда. Обыск в доме еще идет, сообщил в 10.23 мск "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" писал также, что вчера, 8 июля, силовики после обысков задержали главу Каджарана Манвела Парамазяна и увезли его в Ереван. Днем ранее был задержан мэр Гориса Аруш Арушанян по делу о подкупе избирателей во время парламентских выборов. Арушанян назвал это дело политическим преследованием, предположив, что его задержание связано с намерением открыть "коридор" через Сюникскую область. Преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами выборов и планами создания Зангезурского коридора, считает и лидер партии "Возрождающаяся Армения", членами правления которой являются Арушанян и Парамазян.

В декларации, подписанной 15 июня президентами Азербайджана и Турции, по поводу Зангезурского коридора говорится, что его открытие и строительство железной дороги Нахичевань - Карс в качестве продолжения этого коридора "внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения" между Азербайджаном и Турцией. Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией опубликован на "Кавказском узле".

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в боях за Нагорный Карабах. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Азербайджанские политологи спрогнозировали мирное разрешение конфликта в Сюнике", "Шушинская декларация стала констатацией усиления роли Турции на Кавказе", "Аналитики сочли решающей роль России в проекте Зангезурского коридора".

Автор: "Кавказский узел"

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