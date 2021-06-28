71 мандат получила партия "Гражданский договор" в парламенте Армении

28 июня 2021, 03:40

ЦИК Армении 27 июня распределил депутатские мандаты среди политических сил, прошедших в парламент - 71 мандат получил "Гражданский договор", 29 - "Айастан" и семь - блок "Честь имею". По квотам мандаты получат и национальные меньшинства - представители русской, езидской, курдской и ассирийской общин.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". В парламент прошли также блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" и блок "Честь имею". ЦИК Армении обнародовала 27 июня окончательные итоги выборов с учетом пересчета голосов на внеочередных парламентских выборах. Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

27 июня ЦИК Армении отклонила ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать результаты выборов недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

71 мандат в парламенте получила партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", рассказали 27 июня корреспонденту "Кавказского узла" в Центризбиркоме.

Блок "Айастан" ("Армения") второго президента Армении Роберта Кочаряна получил 29 мандатов, а блок "Честь имею" Сержа Саргсяна - семь мандатов.

По словам сотрудника пресс-службы ЦИК, национальные меньшинства получат мандаты по квотам "Гражданского договора" и "Айастана". В частности, езидская, русская и курдская общины получат по одному мандату по квотам "Гражданского договора", а ассирийская община - по квотам блока "Армения".