ЦИК Армении обнародовала окончательные итоги выборов

27 июня 2021, 12:01

С учетом пересчета голосов на внеочередных парламентских выборах партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%, сообщил глава Центризбиркома Армении.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею" (5,23% голосов). Остальные политические силы в парламент не прошли. Полиция сообщила о 47 нарушениях на выборах. Представители политических сил пожаловались на вбросы, подкуп избирателей, повторное голосование и отключение электричества. А блок "Айастан" еще в ночь на 21 июня заявил, что не признает промежуточные результаты. При этом наблюдатели поспорили о возможности пересмотра итогов выборов. ЦИК Армении в связи с жалобами решила пересчитать голоса на 70 из более двух тысяч участков.

После пересчета голосов партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей, второе место занял блок "Армения" - 21,9% голосов, третье - блок "Честь имею" с 5,22%, сообщили сегодня со ссылкой на главу Центризбиркома страны Тиграна Мукучяна "Новости Армении".

По словам Мукучяна, всего в списки избирателей были включены 2 591 316 человек, в списки, составленные в день голосования в избирательных участках, внесли 1245 человек. Кроме того, в дополнительный список избирателей, голосующих с помощью мобильных урн, были включены 2451 человек, 500 граждан приняли участие в электронном голосовании.

Из общего числа избирателей проголосовало 1 281 997 человек, что составило 49,39%, 4 593 бюллетеня были признаны недействительными, привел данные Избиркома страны "Спутник Армении".

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".