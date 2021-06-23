Пересчет голосов начат на 70 избирательных участках в Армении

23 июня 2021, 19:25

Пересмотр итогов голосования на досрочных парламентских выборах в Армении проводится на 70 избирательных участках из более двух тысяч. Представители политических партий заявили о большом количестве серьезных нарушений, зафиксированных на этапе голосования.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею" (5,23% голосов). Остальные политические силы в парламент не прошли. Полиция сообщила о 47 нарушениях на выборах. Из них 41 связано с процессом голосования, четыре - с подкупом избирателей, три - с направлением избирателей. Представители политических сил пожаловались на вбросы, подкуп избирателей, повторное голосование и отключение электричества. А блок "Айастан" еще в ночь на 21 июня заявил, что не признает промежуточные результаты. При этом наблюдатели поспорили о возможности пересмотра итогов выборов.

ЦИК Армении по итогам жалоб решила пересчитать голоса на 70 участках

Пересчет голосов на избирательных участках начался сегодня в 10:00 по местному времени (09:00 мск). Срок подачи жалоб для пересчета голосов и по признанию итогов выборов недействительными завершился 22 июня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Центризбиркома Армении Эрмине Арутюнян.

По ее данным, заявлений по признанию выборов недействительными на участках не было получено, а были лишь заявления на пересчет голосов избирателей на 27 территориальных избирательных участках. При этом только три заявления были представлены от имеющих на это право лиц, уточнила Арутюнян.

Она пояснила, что заявления могли подать в территориальные избирательные комиссии лишь доверенные лица, наблюдатели, которые находились на участках, или сами кандидаты, если они присутствовали на заключительном заседании. Однако, по инициативе соответствующих территориальных избирательных комиссий, и на остальных участках, где были зафиксированы нарушения, решено было пересчитать голоса - их оказалось 70, добавила пресс-секретарь Центризбиркома.

Арутюнян отметила, что пересчет бюллетеней ведется на территориальных избирательных комиссиях в Ереване и Гюмри, на некоторых участках он уже завершился, но ЦИК обобщит итоги после получения всех результатов.

"Неточности не исключаются, именно поэтому опубликованные на сайте ЦИК результаты голосования считаются предварительными. Будет ли на кого-то возложена ответственность за неточности по результатам пересчетов, зависит от изучения причин. Бывают и технические причины", - отметила Эрмине Арутюнян.

По данным ЦИК, всего в Армении 2008 избирательных участков.

Блок "Айастан" недосчитался 90 голосов

В результате пересчета бюллетеней на избирательном участке 23/47 в Ванадзоре число голосов в пользу блока "Айастан" возросло на 90: вместо 10 голосов стало 100, сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян сегодня в прямом эфире "Радио Азатутюн".

Представитель наблюдательской миссии "Независимый наблюдатель" Даниел Ионнисян прокомментировал ситуацию с блоком "Айастан", сказав, что на участке 23/47 выявила их миссия и сразу обратилась в ЦИК. Он отметил, что в данном случае нет никакой фальсификации. "На этом участке голосовали 802 избирателя, но в ЦИК ввели 712. В графе за блок "Айастан" ввели цифру 10 вместо 100, несмотря на то что в протоколе самого избирательного участка был правильная цифра - 100", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ионнисян, добавив, что это механическая ошибка, и такие случаи были в разных местах.

Точно так же, по его словам, на участке 4/2 "Гражданский договор" набрал 390 голосов, а ЦИК опубликовал 39. Все эти неточности перепроверяются, заверил Ионнисян.

В целом, по его словам, 22 июня по той же системе, было восстановлено около двух тысяч голосов за "Гражданский договор" и около 700 голосов - за блок "Айастан".

Сегодня в СМИ появилось видео с голосованием военнослужащих, которые берут из избирательной кабины в конвертt уже готовый бюллетень, а полученные от избирательной комиссии на участке бюллетени выбрасывают. Это видео сейчас проверяет Генпрокуратура Армении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

О принудительном голосовании солдат заявили в день выборов представитель блока "Честь имею" Армен Ашотян и бывший губернатор Сюника Ваге Акопян. Но Минобороны Армении опровергло утверждение о том, что "военнослужащие голосуют под принуждением".

Юрист, исполнительный директор Международного центра развития парламентаризма Гоар Мелоян отметила, что центр вел наблюдательную миссию лишь на 20 избирательных участках и только в Ереване, "но нарушения были зафиксированы самые разные".

По ее словам, "целенаправленно крутились уже испорченные бюллетени с номером 24 блока "Айастан", людям выдавали неполный пакет бюллетеней". Были случаи, когда председатель комиссии избирателям давал на руку только бюллетень с номером 3 ("Гражданский договор") и указывал, чтобы они положили его в конверт. Еще был участок, где комиссия во время голосования слушала выступление Никола Пашиняна, что рассматривается, как агитация, которая запрещена, заявила Мелоян корреспонденту "Кавказского узла". Она утверждает, что был еще ряд процессуальных нарушений.

Кроме того, многие районы или отдельно взятые избирательные участки были обесточены примерно на час. "Представьте, что, особенно в сельских местностях, где есть избирательные участки без установки камер видеонаблюдения, на час отключают свет, и с каким напряжением и внимательностью должны следить за урной или за подсчетом голосов. Вероятность фальсификации в этом случае в разы увеличивается", - отметила Мелоян, добавив, что есть участки, на которых подсчет голосов показал количественные неточности бюллетеней.

Мелоян добавила, что, если даже их организация сама не подаст иск в суд, все материалы, которые готовятся с их стороны, будут предоставлены блокам "Айастан" и "Честь имею", "чтобы всю эту доказательную базу смогли использовать в Конституционном суде".

На данном этапе есть два возбужденных уголовные дела на основании опубликованных в СМИ материалов. Одно из дел касается принуждения к голосованию за "Гражданский договор". "Если за эти семь дней выявятся такие массовые нарушения по всей стране, не исключается, что выборы должны признать недействительными", - сказала Мелоян.

Представитель блока "Айастан" Ваагн Матинян отметил, что на данном этапе работает группа по сбору фактов нарушений на избирательных участках. После обобщения результатов этой работы блок подаст в суд, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пересчет голосов, по его словам, происходит сейчас как по инициативе территориальных избирательных комиссий ввиду выявленных технических недочетов, так и на основании поступающих жалоб от блоков и партий. "Пока рано говорить, насколько эти нарушения массовые и масштабные для того, чтобы могли повлиять на итоги голосования - только после получения общей картины можно сделать такой вывод", - заявил Матинян.

Политический обозреватель усомнилась в эффективности пересчета голосов

Партия "Национальная повестка" раскритиковала и сам процесс выборов, и их итоги. Она распространила заявление, в котором выражает свою готовность к инициированию консультаций с политическими и общественными силами "для избавления от правящей системы в Армении".

"Мы считаем неэффективной и нашу вовлеченность в поствыборный процесс по оспариванию результатов. Мы повторяем в очередной раз порочную практику последних 25 лет", - говорится в заявлении партии, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

"Национально-демократический полюс" (НДП) также заявляет о фактах нарушений при подсчете голосов. Представитель блока Артур Айвазян отметил, что сами они не обращались в ЦИК для пересчета голосов за неимением стольких представительских ресурсов. Однако на основании жалоб других политических сил комиссии пересчитали в ряде избирательных участков бюллетени, в результате чего выяснилось, что в графе НДП вместо конкретного количества голосов прописали ноль, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Сейчас еще идет пересчет бюллетеней, только по окончании можно будет узнать масштаб этих фальсификаций. Но, к примеру, на разных участках вместо 33, 23, 17 и так далее за наш блок стоит цифра ноль", - отметил Айвазян.

Редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян считает, что пересчет бюллетеней в масштабах страны зависит от количества выявленных недочетов.

Кроме того, по ее словам, все также зависит от обращений самих политических сил. Партии и блоки свободны в требовании пересчета голосов, могут представить основания для этого на всех участках, и ЦИК обязан будет организовать этот пересчет. "Это не нонсенс, это нормальное явление. Но я не думаю, что пересчетом голосов возможно серьезно изменить итоги голосования, потому что важнее доказать, например, вбросы бюллетеней, применение административного ресурса и так далее, а это пересчетом не доказать", - заявила Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".