Наблюдатели поспорили о возможности пересмотра итогов выборов в Армении

21 июня 2021, 18:27

Нарушения на выборах в Армении могут стать основанием для оспаривания их итогов на отдельных участках, сочли в наблюдательских миссиях «Комитет контроля выборов» и «Независимый наблюдатель». Наблюдатели от "Очевидца" констатировали отсутствие нарушений, способных стать причиной для пересчета голосов.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23% голосов. Остальные политические силы в парламент не прошли. Полиция сообщила о 47 нарушениях на выборах. Из них 41 связано с процессом голосования, четыре - с подкупом избирателей, три - с направлением избирателей. Представители политических сил также пожаловались на нарушения, в том числе вбросы, подкуп избирателей, повторное голосование и отключение электричества. А блок "Айастан" еще в ночь на 21 июня заявил, что не признает промежуточные результаты выборов.

Многочисленные нарушения дают основания для пересмотра итогов голосования в Национальное собрание Армении, право партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна единолично определить состав правительства пока не подтверждено, считает юрист, исполнительный директор Международного центра развития парламентаризма Гоар Мелоян.

Власти Армении, используя административный ресурс, препятствовали полноценной работе штабов оппозиционных партий и блоков, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель наблюдательской миссии «Комитет контроля выборов» Агаси Енокян. По его словам, в день голосования, в частности, полиция необоснованно подвергала приводу представителей оппозиционных штабов и кандидатов в депутаты, обыскивали сами штабы.

«Власти, используя силовые структуры, искусственно чинили препятствия, что мешало работе штабов в ходе выборов», - пояснил он.

На выборах в Национальное собрание Армении было зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.

Фактов использования административного ресурса для организации подвоза избирателей к участкам наблюдательская миссия не фиксировала, добавил Енокян. «На одном участке был зафиксирован факт направления голосования военнослужащих, что, несомненно, повлияло на итоги голосования на данном участке», - подчеркнул представитель наблюдательской миссии.

Он не исключил, что отключение электроэнергии в ряде населенных пунктах связано с намерением властей сфальсифицировать результаты голосования. «Этот прием использовали прежние власти, чтобы вбросить бюллетени», - сказал Енокян.

По его словам, есть основания для оспаривания итогов выборов на определенных участках. «Наблюдательская миссия представит все собранные факты в предвыборные штабы для принятия решения. Вовлечение силовых структур могло сказаться, в частности, на итогах голосования», - отметил наблюдатель.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,4%. По предварительным данным, "Гражданский договор" получит 72 мандата из 105, "Айастан" - 27, а блок "Честь имею" - шесть. Пашинян уже объявил, что его партия получила право единолично формировать правительство. Итоги голосования не соответствуют данным социологических опросов, проводившихся в ходе предвыборной кампании. Результаты партии Пашиняна "Гражданский договор" и альянса "Айастан" были примерно равны и колебались около отметки в 24%, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". Согласно соцопросу Gallup, проведенному за несколько дней до голосования, блок "Айастан" даже опередил "Гражданский договор" на 3,5 процента.

Выборы в Армении прошли без серьезных нарушений, считает представитель наблюдательской миссии «Независимый наблюдатель» (в эту миссию входят Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи и «Союз информированных граждан») Даниел Ионесян, который при этом не исключает возможность пересчета голосов в ряде избирательных участков.

«Есть избирательные участки, на которых явка и голоса, отданные за Роберта Кочаряна, зашкаливают в соответствии с Гаусовским распределением, и отличаются от общей картины. Участков же, где картина сильно отличается в пользу Никола Пашиняна, нет», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель наблюдательской миссии считает, что отключение электроэнергии могли организовать сами сторонники Кочаряна. По его словам, руководство «Электрических сетей» аффилировано с бывшим президентом.

В то же время Ионесян отметил, что правящая сила, как и оппозиция, использовала административный ресурс на уровне местных властей. «Выборы не были идеальными, но фальсификаций со стороны властей не было. Власти, в частности, злоупотребляли админресурсом в ходе агитационной кампании. Достаточно вспомнить заявление Пашиняна о финансовых возможностях сына Кочаряна. Это явное злоупотребление админресурсом. Правящая сила также использовала админресурс для привлечения избирателей на митинги. Но направленного голосования в день выборов нами не было зафиксировано», - пояснил он.

Ионесян также исключил использование админресурса при подсчете голосов. «Комиссия состоит из восьми человек – по два от каждой парламентской фракции и еще два от территориальных комиссий, которые в большей степени являлись сторонниками Кочаряна», - пояснил представитель наблюдательской миссии.

Он также отметил, что уже проверены сведения об открытом голосовании военнослужащих - просмотрена прямая трансляция с избирательного участка в Горисе (ЦИК транслировал онлайн процесс голосования с участков – прим. «Кавказского узла»), но факт нарушения не подтвердился.

Серьезных нарушений, которые могли бы стать причиной для пересчета, во время голосования 20 июня не зафиксировано, отмечает представитель наблюдательской миссии «Очевидец» (в эту миссию входят антикоррупционный центр Transparency International и гюмринский журналистский клуб «Аспарез») Алексей Петросян.

«Мы параллельно проводили подсчет числа избирателей, и разницы с данными ЦИК были минимальными, что соответствует статистическим отклонениям. Это исключает какие-либо вбросы и фальсификацию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Петросяна, наблюдатели от «Очевидца» были на избирательных участках, на которых отключили электричество, но никакого ажиотажа не было. «Рисковых кейсов – вбросов или попыток вынести избирательную урну, не было», - заверил он.

Административный ресурс активно использовался в предвыборный период, как властью, так и оппозиционными силами, у которых немало сторонников в органах местного самоуправления, подчеркнул представитель наблюдательской миссии.

«Но так как у правящей силы больше сторонников в органах местного самоуправления, в пропорциональном плане власть злоупотребляла больше админресурсом в ходе кампании. В день же голосования были зафиксированы случаи направленного голосования, но они составляли минимальный процент от числа проголосовавших избирателей на отдельно взятом участке, и не могли повлиять на итоги голосования. Кто злоупотреблял этим, сложно идентифицировать», - пояснил он.

Влияние админресурса в ходе голосования ограничено, в отличие от предвыборного периода, добавил Петросян.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"