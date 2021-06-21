21 июня 2021, 10:05
Пашинян озвучил планы своей партии на формирование правительства
Партия Никола Пашиняна по итогам выборов должна получить 72 мандата из 105, конституционное большинство в парламенте дает право на формирование правительства.
Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,4%. Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23% голосов. Остальные политические силы в парламент не прошли.
Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о том, что его партия получила право сформировать правительство. "В новоизбранном парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", – говорится в сегодняшней публикации на странице Пашиняна в Facebook, переведенной "Кавказским узлом".
В Национальном собрании Армении 105 мест. В соответствии с предварительными итогами выборов "Гражданский договор" получит 72 мандата (68,5% мест), блок "Айастан" – 27, а блок "Честь имею" – шесть, передал "Sputnik Армения".
"Гражданский договор" получил конституционное большинство благодаря голосам жителей провинции – в Ереване его поддержал лишь 41% участников голосования, сообщил News.am.
Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".
Автор: "Кавказский узел"