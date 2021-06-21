Пашинян озвучил планы своей партии на формирование правительства

21 июня 2021, 10:05

Партия Никола Пашиняна по итогам выборов должна получить 72 мандата из 105, конституционное большинство в парламенте дает право на формирование правительства.

Как писал "Кавказский узел", на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,4%. Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23% голосов. Остальные политические силы в парламент не прошли.

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о том, что его партия получила право сформировать правительство. "В новоизбранном парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", – говорится в сегодняшней публикации на странице Пашиняна в Facebook, переведенной "Кавказским узлом".