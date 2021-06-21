47 нарушений зафиксировала полиция на внеочередных выборах в Армении

21 июня 2021, 04:59

Из 47 зафиксированных нарушений, в которых имеются признаки преступлений, 41 связано с процессом голосования, четыре - с подкупом избирателей, три - с направлением избирателей, сообщила полиция Армении. Представители политических сил также пожаловались на нарушения, в том числе вбросы, подкуп избирателей, повторное голосование и отключение электричества.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня на более чем 2000 избирательных участках проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%. Никол Пашинян после обработки 20% бюллетеней заявил о победе своей партии "Гражданский договор", которая набрала 58,45% голосов. Блок "Айастан" не признал промежуточные итоги.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Полиция Армении зафиксировала, по данным на вечер 20 июня, 47 нарушений на досрочных выборах, в которых явно прослеживаются следы преступлений. Три из них произошло в Ереване, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции.

По его словам, в районах наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Котайкской области - 11 нарушений. Десять нарушений выявлено в Гегаркуникской области, девять – в Араратской области, пять – в Лорийской, четыре – в Армавирской, еще по два нарушения – в Ширакской и Тавушской областях.

41 нарушение связано с процессом голосования, четыре нарушения - с подкупом избирателей, три нарушения – с направлением избирателей.

Блок «Честь имею» обвиняет власти в давлении на своих кандидатов и сторонников. Альянс заявляет, что в течение последних 48 часов «временные власти» занимались преследованием ведущих политических сил, а именно кандидатов и сторонников блока.

В распространенном блоком заявлении отмечается, что речь идет об обысках и арестах, большую часть которых суды уже отменили. «С региональных избирательных участков поступают сигналы об указаниях и давлении со стороны местных официальных лиц», - говорится в заявлении блока.

Партия "Гражданский договор" в течение дня получила сообщения из разных избирательных участков, рассказал депутат, представитель партии Ваагн Овакимян корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, представители партии намерены обобщить все сообщения о нарушениях сегодня, 21 июня.

«Нарушения в основном касались направлений избирателей со стороны двух политических сил», - отметил Овакимян, не сообщив конкретные названия. Кроме того, по его словам, фиксировались скопления людей возле избирательных участков, которые удалось устранить только после вмешательства полицейских.

Представитель партии «Просвещенная Армения» Рузанна Арутюнян рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сама она является председателем одного из избирательных участков в Ереване. По ее словам, на ее участке 7/50 в Ереване не было зафиксировано никаких нарушений.

Представитель блока «Ширинян-Бабаджанян» Арташес Халатян сказал корреспонденту «Кавказского узла», что зафиксированные ими нарушения в большей части связаны с представителями блоков «Честь имею» и «Айастан».

«Они применили ставшие для них ранее традицией нарушения, такие как подкуп избирателей, повторное голосование, отключение электроэнергии, в результате чего на участке происходил хаос, вбросы. Особенно выделились избирательные участки в ереванских административных районах Аван, Малатия-Себастия», - отметил Халатян.

Он рассказал, что отключение света было в Шахматном доме в Аване, который связывают с бывшим мэром Еревана, кандидатом от блока «Честь имею» Тароном Маргаряном. «Причем отключение сопровождалось активизацией местных авторитетов, которые зашли на участок без удостоверений. Там же произошли направления избирателей, открытые голосования и так далее», - заявил он.

Во многих местах, по словам Халатяна, были зафиксированы случаи сопровождения и направления избирателей по причине «инвалидности избирателя». Он отметил, что массовый характер такие нарушения приобрели в ереванских административных районах Малатия-Себастия, Эребуни, в городе Арарат. Сопровождающие лица даже не зарегистрировались в журнале, что является грубым нарушением ИК.

«Подкуп избирателей был зафиксирован также в большом количестве, но надо отметить, что полиция на месте выявляла эти случаи, возбуждены уголовные дела, задержаны люди», - отметил Халатян.

Тем не менее, по его мнению, все нарушения были в контролируемых размерах, и на первый взгляд существенно не могут повлиять на результаты голосования.

Блок «Айастан» предпочел комментировать выборный процесс в контексте нарушений «чуть позже». «На этот момент предпочитаем ничего не комментировать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель блока Ваагн Матинян.

Представитель Национально-демократического полюса Артур Айвазян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что их блок также получил с разных избирательных участков сообщения о нарушениях.

«Но важно даже не это, а то, что выборы в целом не были свободными. Они прошли на фоне информационного террора, раскалывая общество на «белых» и «черных», манипулируя обществом, вводя его в заблуждение», - отметил Айвазян.

Кроме этого, по его словам, после завершения голосования в ряде мест отключилось электричество, а в Лорийской области и вовсе отключили всю область. Затем обесточили Ванадзор. Также зафиксировали случаи повторного голосования.