Нарушения на выборах стали угрозой контролю Пашиняна над правительством

21 июня 2021, 13:05

Многочисленные нарушения дают основания для пересмотра итогов голосования в Национальное собрание Армении, право партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна единолично определить состав правительства пока не подтверждено, указала юрист Гоар Мелоян.

"Кавказский узел" сообщал, что на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23% голосов. Остальные политические силы в парламент не прошли. По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,4%. По предварительным данным, "Гражданский договор" получит 72 мандата из 105, "Айастан" - 27, а блок "Честь имею" - шесть. Пашинян уже объявил, что его партия получила право единолично формировать правительство.

Итоги голосования не соответствуют данным социологических опросов, проводившихся в ходе предвыборной кампании. Результаты партии Пашиняна "Гражданский договор" и альянса "Айастан" были примерно равны и колебались около отметки в 24%, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". Согласно соцопросу Gallup, проведенному за несколько дней до голосования, блок "Айастан" даже опередил "Гражданский договор" на 3,5 процента.

Согласно предварительным итогам голосования, партия "Гражданский договор" действительно получит в парламенте конституционное большинство и сможет самостоятельно сформировать правительство, однако в ходе голосования были зафиксированы многочисленные нарушения, указала корреспонденту "Кавказского узла" юрист, исполнительный директор Международного центра развития парламентаризма Гоар Мелоян.

Если итоги голосования будут оспорены и пересмотрены, не исключено, что Пашинян не сможет сформировать правительство, заключила она.

Предвыборный блок "Айастан" еще в ночь на 21 июня заявил, что не признает промежуточные результаты выборов. Полиция Армении зафиксировала в ходе голосования 47 нарушений. Представители политических сил также пожаловались на нарушения, в том числе вбросы, подкуп избирателей, повторное голосование и отключение электричества.

Блок Саргсяна прошел в парламент вопреки низкой поддержке избирателей

Проходной барьер, который составляет для партий 5%, а для блоков - 7%, преодолели только две политические силы. Однако, согласно Конституции, в парламенте должно быть представлено не менее трех политических сил. Та из них, что получила максимальное число голосов избирателей, но при этом не преодолела проходной барьер, попадает в Национальное собрание в силу закона. В данном случае это блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, указала эксперт по конституционному праву.

Она отметила, что итоги выборов для политических сил, прошедших в парламент, корректируются в их пользу. "Голоса партий и блоков, не преодолевших проходной барьер, распределяются среди политических сил, прошедших в парламент, что дает партии Пашиняна дополнительные проценты", - пояснила юрист.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"