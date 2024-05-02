Пользователи соцсети поспорили об идее поощрять авторов сообщений о нарушениях в Кабардино-Балкарии

02 мая 2024, 08:49

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Власти Кабардино-Балкарии планируют ввести денежные поощрения авторов сообщений о нарушениях правил дорожного движения. Часть жителей республики, комментируя эту идею в соцсети, выступили против. Другие заявили, что для того, чтобы на водителей не доносили, им нужно соблюдать правила дорожного движения. Некоторые комментаторы одобрили инициативу властей.

По данным "Коммерсанта", власти Республики Коми, Вологодской, Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл платят по 3-5 тысяч рублей за сообщения о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) либо дарят билеты в театр или зоопарк.

Аналогичную программу планируют запустить власти еще семи регионов, в том числе Кабардино-Балкарии, отметило издание 27 апреля.

Пост о том, что власти Кабардино-Балкарии планируют поощрять деньгами авторов сообщений о нарушениях ПДД, был опубликован 29 апреля в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 399 тысяч пользователей. На 08.35 мск 2 мая эта публикация набрала 664 отметки "нравится" и 296 комментариев. Часть их авторов раскритиковала эту идею.

"Вместо камер теперь доносчики будут работать и не узнаешь, где он стоит. Нужно в навигаторе новую функцию включить вроде "Внимание! Через 300 метров доносчик", – сыронизировал пользователь albi__2325.

"Найдите мне хотя бы одного человека, который ни разу не нарушил ПДД" – отметил an.zor1237.

"Я понимаю, если произошло ДТП с летальным исходом или без, а водитель уехал с места происшествия. Но ведь теперь доносчики будут по малейшему поводу звонить, чтобы получить деньги", – считает dia0706.

Другая часть комментаторов заявила, что для того, чтобы избежать проблемы нужно не нарушать ПДД.

"Давайте не нарушать правила и доносчиков оставим без заработка. Научимся пользоваться поворотниками, не выезжать на встречную полосу движения, не нарушать скоростной режим, не подрезать, обгонять по правилам. Да ещё много чего", – отметила fatima__n6.

"Нужно друг друга уважать и доносчиков не будет. Пусть Кабардино-Балкария расцветает добром и пусть народ для всех станет примером. Уважайте друг друга, любите друг друга ради Всевышнего Аллаха, цените, делайте побольше добра, будьте примерными для всех", – призвала samirka81225.

"Что все так активизировались? Доносчики, не доносчики. Может проще не нарушать? Тогда и проблемы не видно", – написала ana.stasiya__ts.

Еще одна часть комментаторов одобрила идею властей поощрять деньгами авторов сообщений о нарушениях ПДД.

"Очень хорошо. Меньше будут нарушать. Сколько молодых ребят гибнут на дорогах", – написала ludmila_1960_1608.

"Беспечные водители наконец ответят за то, что делают. Иначе как обычно – нет камер значит ничего не будет", – считает olga_hair07.

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