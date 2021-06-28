Нацменьшинства Армении призвали справедливее распределять мандаты в парламенте

28 июня 2021, 18:26

Квоты в парламенте Армении должны распределяться между нацменьшинствами не поровну, а исходя из численности общин, заявил депутат от езидской общины Рустам Бакоян. Наличие мандатов в парламенте помогает нацменьшинствам решать проблемы сохранения языка и культурных традиций, указали депутаты от езидской, русской, курдской и ассирийской общин Армении.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Армении после пересчета голосов обнародовала 27 июня окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, "Айастан" – 21,9% голосов, блок "Честь имею" – 5,22%. 27 июня ЦИК Армении распределил депутатские мандаты среди политических сил, прошедших в парламент: 71 мандат получил "Гражданский договор", 29 – "Айастан" и семь – блок "Честь имею". По квотам мандаты получат и национальные меньшинства - представители русской, езидской, курдской и ассирийской общин.

По результатам переписи населения Армении в 2011 году, 98,1 процента населения Армении составляют армяне. Остальные - езиды, русские, курды, ассирийцы, греки, украинцы, евреи и другие. В Армении наибольшими по численности национальными общинами считаются езидская (35 тысяч 308 человек), русская (11 тысяч 911 человек), ассирийская (2 тысячи 769 человек) и курдская (2 тысячи 162 человек), говорится в справке на сайте правительства Армении.

Депутаты от езидской и русской общин высказали пожелания по распределению мандатов в парламенте

По квоте правящей партии "Гражданский договор" в парламент прошел депутат от езидской общины Рустам Бакоян. Один мандат в Народном собрании для их общины, как самой большой среди других общин нацменьшинств – это недостаточно, считает он. Однако этот мандат может стать серьезным ресурсом для решения разных проблем, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат рассказал, что в прошлом созыве выступил с двумя законодательными проектами, и оба получили одобрение. По словам Бакояна, ему удалось добиться того, чтобы национальные меньшинства получили четырехдневный неоплачиваемый отпуск в течение года для принятия участия в разных национальных, культурных или религиозных мероприятиях в своей общине. "Это дает возможность представителям нацменьшинств, которые работают, не отрываться от своих традиций", – пояснил он.

Кроме этого, по его инициативе внесены изменения в закон "О праздниках и памятных датах", согласно которым Армения ежегодно в первую субботу октября будет отмечать День национальных меньшинств, сказал Бакоян.

"Таким образом, будет уделено дополнительное внимание традициям и проблемам нацменьшинств, армянское общество узнает еще больше о культуре народов, живущих среди них, и сами представители этих общин станут еще ближе к своим истокам", – отметил он.

Бакоян считает, что по квотам мандаты среди национальных меньшинств не должны распределяться равномерно, поскольку одна община по численности намного больше другой.

Депутат от русской общины Алексей Сандыков также представлен в Национальном собрании Армении по квотам партии "Гражданский договор". Основными проблемами русской общины в Армении являются поддержка русского языка, культуры и русского образования, а также защита интересов русской общины, отметил он. "В отличие от других общин, русский язык в Армении сохраняет свою популярность и свое достойное второе место после государственного армянского языка", – сказал Сандыков корреспонденту "Кавказского узла".

Периодически возникают проблемы с обеспечением русской литературой русских школ, сказал он. "Этот вопрос решается с нашими русскими коллегами", – пояснил Сандыков.

По его словам, актуален вопрос восстановления русского храма Николая Чудотворца в селе Амракиц Лорийской области. "Самой Русской православной церкви восстановление храма с точки зрения потребности прихожан в нем не очень интересно, поскольку русских прихожан православной церкви в регионе очень мало. Поэтому этот вопрос нужно рассматривать в культурно-историческом и туристическом контексте. Для этого уже нужен частный спонсор, который возьмется за восстановление церкви, на что потребуется порядка двух миллионов долларов", – считает Сандыков.

Около 80 процентов русской общины в Армении – это молокане, и в основном они компактно проживают в поселках Лермонтово и Фиолетово, рассказал он. Компактно проживают русские и в Ереване, однако с учетом того, что многие из-за социальных проблем в стране уезжают, сложно назвать точную численность общины – эта цифра колеблется между шестью и семью тысячами человек, и в эту статистику не входят русские военнослужащие и их семьи, отметил Сандыков.

Депутат сказал, что не совсем согласен с порядком распределения мандатов нацменьшинств по квотам, согласно которому мандаты могут уходить к оппозиционным силам. "Например, сейчас ассирийский мандат ушел оппозиционному блоку. Исходя из своего опыта работы, я считаю, что независимо от того, кто находится во власти, нацменьшинства должны сохранить свой политический нейтралитет, и они не должны быть сторонниками какой-либо партии. А если технически это невозможно, то желательно, чтобы они прошли в парламент по квотам правящей силы, поскольку это дает больше возможности решать с правящей командой свои вопросы и исключить политический компонент, мешающий решению проблем", – отметил Сандыков.

Мандаты в парламенте помогают нацменьшинствам решать языковые и культурные проблемы

Депутат от ассирийской общины Армении Арсен Михайлов, прошедший в парламент по квоте блока "Айастан", сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему в парламенте удалось решить ряд вопросов для ассирийской общины.

Например, когда в Армении шел процесс укрупнения общин, ему удалось вывести общину Арзни, где компактно проживают ассирийцы, из этой программы, тем самым сохранив ее как отдельную единицу, рассказал Михайлов.

Основные проблемы ассирийской общины в Армении – в образовательно-культурной сфере, сказал он. "Но и эти вопросы решаемы при сотрудничестве с правительством. На разные программы мы получаем государственные гранты", – пояснил Михайлов.

"Если сравнить с ситуацией в соседних странах, можно сказать, что только в Армении ассирийской общине удается сохранить свою самобытность. Мы сохранили свой язык, свою культуру, и это благодаря политике государства в отношении национальных меньшинств", – отметил он.

В школах общин, где компактно проживают ассирийцы (Арзни, Двин, Димитров, Нор Артагес), с первого по четвертый классы изучают ассирийский язык, рассказал депутат. Ассирийский проходят и в Ереване, в школе имени Шушкина, отметил он. А с пятого по 10-й классы на ассирийском изучают историю и культуру.

Представитель курдской общины депутат Князь Гасанов, прошедший в парламент по квоте "Гражданского договора", сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Народном собрании ему удается поднимать вопросы своей общины. В основном они связаны с культурой, образованием и бытом, отметил он. Гасанов рассказал, что ему удалось добиться издания учебников, финансирования курдских газет.

"Мы также поднимаем вопросы инфраструктурного характера. Например, в селах Сипан и Авшен, где компактно проживают курды, была необходимость ремонта дорог примерно на шесть километров. Эти дороги не ремонтировались еще с советских времен, и в прошлом году это удалось сделать", – отметил Гасанов.

Решаются и финансовые вопросы студентов из курдской общины, сказал он.

"Нам удается сохранить свою самобытность. Примерно в десяти селах, где компактно проживают курды, в школах преподается курский язык по курдским учебникам", – отметил депутат.