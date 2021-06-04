Извинения Садулаева за игроков "Ахмата" совпали с политической конъюнктурой

04 июня 2021, 19:32

Футболист "Ахмата" Лечи Садулаев извинился за драку с игроками "Локомотива" не по своей инициативе, это было политическое решение властей Чечни, предположили кавказовед Ахмет Ярлыкапов и правозащитница Светлана Ганнушкина.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 мая в конце матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив", когда счет был уже разгромным (1:5), футболист грозненского клуба Лечи Садулаев толкнул арбитра в ответ на желтую карточку. Затем началась массовая драка, в ходе которой пострадали два игрока московской команды. Лечи Садулаев, который дисквалифицирован сразу на восемь матчей и лишился вызова в сборную, принес извинения за случившееся, "Локомотив" их принял.

В Чечне широко распространена практика публичных извинений. Местные жители извиняются и за различные проступки, и за критику властей, нередко это транслируется в эфире государственной телекомпании "Грозный", отмечается в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Власти Чечни выбрали Садулаева для того, чтобы он принес извинения от имени всего клуба, предположил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Кто-то один должен был извиниться - каждый не будет же извиняться. Насчет искренности судить сложно. История получила политический статус. Я думаю, решение об извинениях принято сверху, в руководстве Чечни. Это явно политический шаг", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичного мнения придерживается глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Да, человека выбрали, поручили извиниться. Но слава богу, что извинения принесены. Это лучше, чем принуждение Кадыровым перед ним извиняться. К слову, извинился футболист не перед Кадыровым. Разумеется, было бы нелепо, чтобы все футболисты извинялись", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

В ходе матча между молодежными составами "Ахмата" и "Локомотива" силовики не вмешались в драку, потому что не желали политизации конфликта, а игроки "Ахмата" не нуждались в защите, указали политолог Алексей Малашенко и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По мнению Малашенко, власти Чечни не стоят и за прозвучавшими ранее требованиями к футболисту "Зенита" Артему Дзюбе об извинениях за слова об "угнетающей атмосфере" на стадионе в Грозном, поскольку руководству республики невыгодно портить отношения с такими известными спортсменами. Подробнее о резонансе вокруг высказывания Дзюбы рассказывается в материале "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне".

Спортивные комментаторы положительно оценили извинения Садулаева

Ничего исключительного в извинениях футболиста нет, считает комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. "Ты дал волю эмоциям, гневу, пустил в ход кулаки, а на следующее утро тебе стало стыдно. И ты извиняешься. Это нормально", - сказал Дурново.

Он отметил, что в подобных случаях публично извиняются и европейские футболисты. "В современном мире стало неприемлемым быть токсичным человеком. И все больше людей это понимает, в том числе футболисты. Драка на футбольном поле – нечто крайне токсичное. Извинения приносили и испанские футболисты, и итальянские. Ничего необычного в извинениях не вижу", - подчеркнул спортивный комментатор.

Дурново добавил, что извинения могут помочь тому, кто их приносит. "Если имеют место извинения, то человек дает понять, что раскаивается. Это может снизить срок дисквалификации", - пояснил он.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Ахмат" на 50 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего" и еще на 25 тысяч рублей – "за неподобающее поведение команды". Восемь игроков "Ахмата" и футболиста "Локомотива" временно дисквалифицировали – в основном на шесть матчей каждого. Это необычно жесткое для Российского футбольного союза наказание, указал ранее "Кавказскому узлу" спортивный комментатор Алексей Дурново.

Спортивные организации, а также правоохранители в последние годы заметно усилили борьбу с драками между футболистами, указал Дурново.

"Сейчас с драками на футбольном поле борются серьезно, и их реально стало меньше. Да, это происходит, но реже, чем раньше. Бывает, что не извиняются – мол, я правильно ему в морду дал. Но так поступают люди с репутацией шоуменов-плохишей. Например, так делал [аргентинский футболист Диего] Симеоне, когда еще был футболистом: [итальянский футболист Франческо] Тотти бил штрафной, Симеоне подбежал и сдернул шорты. За это ему дали «желтую карточку», затем дисквалифицировали. Спустя много лет у Симеоне спросили, извинялся ли он за свой поступок, на что футболист ответил: «Да вы что?! За что я должен извиняться?!»" - рассказал Дурново.

Журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров, напротив, затруднился припомнить случаи, чтобы футболисты приносили извинения после драки на поле, однако похвалил поступок Садулаева. "Футболист, стоит отметить, поступил по-мужски: честь и хвала человеку, который осознал свою ошибку и раскаялся", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Батыров.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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