Кавказоведы озвучили причины пассивности силовиков в ходе драки на поле "Ахмата"

04 июня 2021, 15:15

Силовики не вмешались в драку на футбольном стадионе в Грозном, потому что не желали политизации конфликта, а игроки "Ахмата" не нуждались в защите, указали политолог Алексей Малашенко и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Участники инцидента получили необычно жесткие наказания от Российского футбольного союза, считает спортивный комментатор Алексей Дурново.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая в конце матча молодежного первенства по футболу "Ахмат" – "Локомотив", когда счет был уже разгромным (1:5), футболист грозненского клуба Лечи Садулаев толкнул арбитра в ответ на желтую карточку. Затем началась массовая драка, в ходе которой пострадали два игрока московской команды. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Ахмат" на 50 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и появление на поле постороннего" и еще на 25 тысяч рублей - "за неподобающее поведение команды". Восемь игроков "Ахмата" и футболиста "Локомотива" временно дисквалифицировали - в основном на шесть матчей каждого. Лечи Садулаев, который дисквалифицирован сразу на восемь матчей и лишился вызова в сборную, принес извинения за случившееся, "Локомотив" их принял.

Нападение на судью и игроков "Локомотива" иллюстрирует слова футболиста Артема Дзюбы об "угнетающей атмосфере" в Грозном, за которые его вынуждали извиниться, отмечается в материале "Кавказского узла" "Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне". По мнению кавказоведов, Дзюба под имел в виду два фактора, с которыми столкнулся на стадионе в Грозном: агрессивное поведение местных болельщиков и множество вооруженных полицейских.

Сотрудники полиции и Росгвардии, традиционно присутствующие на футбольных матчах, не вмешались в драку, потому что не получили соответствующего приказа, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. По его мнению, это было верное решение.

"Давайте представим, что силовики вышли на поле. Что бы они делали? Не били бы «Ахмат», это точно! А лупили бы «Локомотив». И был бы скандал, что отразилось бы на авторитете Кадырова – мол, приезжает московская команда, а ее в Грозном избили. Кремль был бы недоволен. Поэтому было принято, по-моему, взвешенное решение – не вступать в конфронтацию, соблюсти нейтралитет. Пусть, мол, сами разбираются", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

Силовики, как он считает, сознательно избегали политизации инцидента. "Решение было обдуманное: посчитали, что через две-три недели инцидент выйдет из информационной ленты - о нем забудут и СМИ, и граждане. Но если бы вмешались силовики, то инцидент мусолился бы еще очень долго", - пояснил Алексей Малашенко.

Ранее, комментируя резонанс вокруг интервью с Артемом Дзюбой, Малашенко указывал, что нагнетание конфликта не в интересах чеченских властей. По его мнению, инициатива бывшего тренера "Ахмата" требовать извинений за слова о Чечне не могла исходить от Рамзана Кадырова. "Дзюба – масштабная фигура. И портить с ним отношение чеченскому истеблишменту ни к чему", - сказал политолог "Кавказскому узлу".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также указал, что силовики действуют исключительно по приказу, и в данном случае его не последовало. "В задачу силовиков входит успокоить болельщиков, а не футболистов. По логике, вмешиваться полиции в конфликт игроков не стоит. Полицейские Чечни четко знали, что делают – не было указания сверху разнимать, они и не разнимали. Полиция тупо выполняет команды", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

Он не исключил, что если бы беспорядки на поле организовала гостевая команда, то реакция силовиков была бы иной. "Если бы в драке начали побеждать футболисты «Локомотива», то полиция сразу бы вмешалась", - предположил Кутаев.

Клуб "Ахмат" ранее назывался "Тереком", но был переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". На "Кавказском узле" также размещена справка о футбольном клубе "Ахмат".

В целом для матчей молодежных команд характерен низкий контроль за безопасностью - это связано с тем, что болельщиков на таких играх немного, указал корреспонденту "Кавказского узла" журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.

"За безопасность отвечает и полиция, и служба безопасности футбольного клуба - она есть у каждого стадиона. Но речь идет о матче дублеров, где обычно собирается мало зрителей, а соответственно, работает мало охранников - обходятся малыми силами", - пояснил Магомед Батыров.

Он добавил, что силовикам иногда приходится разнимать игроков, однако подобные инциденты случаются исключительно в низовых лигах, а не общероссийской. "Случаи, когда силовики разнимали игроков, я видел, но это было на уровне чемпионата третьей лиги или республики. А на уровне чемпионата страны не припомню", - сказал Батыров.

Комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново также отметил, что для Российской премьер-лиги драки являются редкостью. При этом вынесенное Контрольно-дисциплинарным комитетом решение он счел чрезмерно жестким. "Что касается денежных штрафов, то это в рамках адекватности. Но если говорить о сроках дисквалификации, то обычно они меньше", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Дурново.

Подобные жесткие наказания в футбольном мире редки, и сложно объяснить, с чем связана длительная дисквалификация в данном случае, добавил спортивный комментатор. "«Ахмат» сможет подать апелляцию, оспорить решение. Тогда и наказание может быть смягчено", - заключил Дурново.