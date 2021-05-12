Российские саперы разминировали автотрассу в Нагорном Карабахе

12 мая 2021, 09:35

От взрывоопасных предметов очищена дорога между Мартакертом и селом Мадагиз и окраина этого села, найденные 15 снарядов и мин уничтожены, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено, по данным Минобороны России, 2104 гектара территории и более 650 километров дорог, а общее число обезвреженных взрывоопасных предметов составило 25 611.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Саперы очистили от взрывоопасных предметов окраину села Мадагиз (азербайджанское название – Суговушан), а также трассу Мартакерт – Мадагиз (азербайджанское название Мартакерта – Агдере), сообщило сегодня Минобороны России.

"В ходе выполнения работ на данном участке российскими саперами были обезврежены около 15 взрывоопасных предметов", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Найденные взрывоопасные предметы уничтожаются на полигоне Баллыджа, а боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте, отмечается в сообщении.

Напомним, 24 ноября во время поиска тел погибших близ села Суговушан (Мадагиз) при подрыве на мине погиб заместитель командующего корпусом азербайджанской армии, полковник Бабек Самидли. Российский миротворец тогда получил осколочные ранения и был доставлен в госпиталь в Баку.

Днем ранее, 23 ноября 2020 года, при подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".