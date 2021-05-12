Миротворцы отчитались о разминировании зоны боев в Нагорном Карабахе

12 мая 2021, 03:17

Военные инженеры за сутки очистили от неразорвавшихся боеприпасов шесть гектаров земли в местах боевых действий в Нагорном Карабахе. Всего за время миротворческой миссии саперы нашли и обезвредили 25 611 взрывоопасных предметов.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено 2093 гектара территории, 647,3 километра дорог, 1785 зданий, обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военные инженеры Центра гуманитарного разминирования за сутки очистили от неразорвавшихся снарядов шесть гектаров территории, четыре километра дорог, обследовали 10 зданий, сообщило 11 мая Минобороны России на своем сайте.

Всего с начала операции по разминированию в местах боевых действий военные обследовали 2 104 гектара территории, 654,3 километра дорог, 1 806 зданий, в том числе 30 социально значимых. Общее число найденных и обезвреженных взрывоопасных предметов составило 25 611, сообщило военное ведомство.

Напомним, 8 мая Минобороны России закончило строительство базы миротворцев в Нагорном Карабахе. Для размещения военных было установлено 30 модульных городков.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".