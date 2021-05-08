08 мая 2021, 11:10

Минобороны отчиталось об окончании строительства базы миротворцев в Карабахе

Военные строители закончили установку 30 модульных городков для размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2020 года в Нагорный Карабах вылетели первые самолеты с российскими солдатами, Минобороны России приступило к развертыванию там миротворческого контингента. Подразделения медицинского отряда спецназначения обустроили на территории аэропорта в Степанакерте полевой госпиталь для обслуживания российских миротворцев. Помощь также будет оказываться мирному населению, сообщило Минобороны России.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Специалисты материально-технического обеспечения завершили строительство блочно-модульных городков для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

В населенных пунктах Шуша, Карыкаха, Джераберт завершено возведение блочно-модульные городков последней очереди, отмечается в сообщении. "За четыре месяца введены в эксплуатацию и заселены 30 блочно-модульных городков", - информировал руководитель штаба строительства на территории Нагорного Карабаха генерал-майор Юрий Хорт.  Блочно-модульные городки рассчитаны на 250, 60, 40, 30 и 15 человек, в каждый из них входит спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт и кухня. Для военных оборудованы комнаты для просушки и чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, продуктовой склад, санитарные модули. Также построен пункт управления и домик командного состава, отмечает военное ведомство.

Блочно-модульные городки оснащены электроснабжением, автономным отоплением, санузлами, водоснабжением, водоотведением, а также укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что с начала операции по разминированию в Нагорном Карабахе саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов  2 087 гектаров территории, более 643 километров дорог, 1 775 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, они обнаружили и обезвредили 25 608 взрывоопасных предметов. Кроме того, российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасный проезд азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе. 7 мая министерство обороны России отчиталось о сопровождении четырех колонн военнослужащих армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двух колонн по маршруту из Шуши в Каджар и обратно.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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