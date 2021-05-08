Гуманитарный конвой в Нагоном Карабахе. Фото пресс-службы МО России http://mil.ru/

08 мая 2021, 04:15

Миротворцы сопроводили шесть азербайджанских военных колонн в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы помогли проехать четырем колоннам военных армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двум -  по маршруту из Шуши в Каджар и обратно, сообщило министерство обороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасный проезд азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе. 3 мая министерство обороны России отчиталось о сопровождении четырех колонн военнослужащих армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двух колонн по маршруту из Шуши в Каджар и обратно.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Российские военные сопроводили шесть колонн вооруженных сил Азербайджана, сообщило 7 мая Минобороны России на своем сайте.

Четыре колонны проехали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одна по маршруту Шушас(армянское название Шуши) через через Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар) в Каджар, и еще одна - в обратном направлении, говорится в сообщении ведомства.

Военные инженеры продолжили работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. За сутки они проверили 11 зданий, очистили 5 гектаров территории, 3 километра дорог, обнаружили два взрывоопасных предмета. Всего  с начала операции по разминированию от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 087 гектаров территории, более 643 километров дорог, 1 775 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов, информировало военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в Кельбаджар доставлены 330 тонн продуктов, стройматериалов и оборудования для восстановления инфраструктуры и поврежденных во время войны в Нагорном Карабахе зданий. Всего миротворцы помогли привезти в пострадавшие районы более 3100 тонн грузов, сообщило 6 мая Минобороны России.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 мая 2021, 05:15

08 мая 2021, 03:15

08 мая 2021, 02:15

08 мая 2021, 01:17

  • Ян Сидоров помещен в штрафной изолятор

    Ян Сидоров, отбывающий наказание по делу о массовых беспорядках в Ростове-на-Дону, отправлен в штрафной изолятор на 10 суток за нарушение формы одежды, рассказала его мать. Она опасается, что из-за взыскания ему откажут в прошении об условно-досрочном освобождении.

08 мая 2021, 00:22

  • Комитет «Свобода совести» призвал прекратить преследование Эжаева

    Силовики применили непропорциональную силу при проведении следственных мероприятий в квартире директора издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева, подозреваемого в финансировании терроризма, говорится в обращении членов комитета «Свобода совести». Они потребовали провести справедливое судебное разбирательство и освободить Эжаева из-под стражи.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи