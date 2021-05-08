Миротворцы сопроводили шесть азербайджанских военных колонн в Нагорном Карабахе

08 мая 2021, 04:15

Российские миротворцы помогли проехать четырем колоннам военных армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двум - по маршруту из Шуши в Каджар и обратно, сообщило министерство обороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасный проезд азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе. 3 мая министерство обороны России отчиталось о сопровождении четырех колонн военнослужащих армии Азербайджана по Лачинскому коридору и двух колонн по маршруту из Шуши в Каджар и обратно.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные сопроводили шесть колонн вооруженных сил Азербайджана, сообщило 7 мая Минобороны России на своем сайте.

Четыре колонны проехали через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одна по маршруту Шушас(армянское название Шуши) через через Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар) в Каджар, и еще одна - в обратном направлении, говорится в сообщении ведомства.

Военные инженеры продолжили работы по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. За сутки они проверили 11 зданий, очистили 5 гектаров территории, 3 километра дорог, обнаружили два взрывоопасных предмета. Всего с начала операции по разминированию от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 087 гектаров территории, более 643 километров дорог, 1 775 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов, информировало военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в Кельбаджар доставлены 330 тонн продуктов, стройматериалов и оборудования для восстановления инфраструктуры и поврежденных во время войны в Нагорном Карабахе зданий. Всего миротворцы помогли привезти в пострадавшие районы более 3100 тонн грузов, сообщило 6 мая Минобороны России.