Миротворцы сопроводили в Кельбаджар колонны с гуманитарной помощью

07 мая 2021, 05:03

В Кельбаджар доставлены 330 тонн продуктов, стройматериалов и оборудования для восстановления инфраструктуры и поврежденных во время войны в Нагорном Карабахе зданий. Всего миротворцы помогли привезти в пострадавшие районы более 3100 тонн грузов, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля российские миротворцы сообщили, что сопроводили в Кельбаджар колонны с 420 тоннами продуктов, оборудования и стройматериалов для восстановления инфраструктуры и жилых домов, разрушенных во время войны в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения доставили в Кельбаджарский район (находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха, – Прим. "Кавказского узла") более 330 тонн груза для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, социальных объектов и жилых домов, сообщило 6 мая Минобороны России на своем сайте.

Колонна Центра гуманитарного реагирования проследовала по маршруту Мадагиз-Кельбаджар (армянское название - Карвачар) и доставила продукты, строительные материалы и оборудование, отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, всего шестнадцатью колоннами автомобильной техники в Нагорный Карабах было перевезено более 3100 тонн грузов.

Между тем, жители Нагорного Карабаха продолжают возвращаться к мирной жизни. В Степанакерте "что-то отстраивается, а что-то восстановлению не подлежит, как например вот этот дом, огороженный ленточками", - написал 4 мая в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "Город живет своей повседневной жизнью, как будто и не было войны, если не считать того, что свет постоянно выключают, видимо, опять идут ремонтные работы. Движение на улицах Степанакерта стало намного интенсивней. Аварии чуть ли не на каждом шагу", - отметил он.

Блогер также отметил, что Степанакерт готовится к празднику Победы. "Говорят, российские миротворцы в этот день даже парад хотят провести. Не знаю, каким будет этот парад, ведь 9 мая мы праздновали не только День Победы, но и день освобождения Шуши. С каким настроением мы будем праздновать в этом году, непонятно, но улицы города все равно красят к главному майскому празднику", - написал Симонян.

Напомним, жители Нагорного Карабаха заявили властям о повреждении 6943 квартиры и частных дома в ходе обстрелов осенью 2020 года на территории, оставшейся подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Власти насчитали в Степанакерте и Мартунинском районе 24 не подлежащих восстановлению и 58 сильно разрушенных домов.