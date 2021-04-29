Миротворцы сопроводили в Кельбаджар колонны с продуктами и стройматериалами

29 апреля 2021, 08:04

В Кельбаджар доставлены 420 тонн продуктов, стройматериалов и оборудования для восстановления инфраструктуры и жилых домов, разрушенных во время войны в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда азербайджанских колонн по территории Нагорного Карабаха. Так, 26 апреля миротворцы сопроводили семь колонн азербайджанских военных. Из них четыре – по Лачинскому коридору и три – в направлении Физулинского района.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

При содействии миротворцев азербайджанская сторона доставила в Кельбаджарский район (находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха, – Прим. "Кавказского узла") 420 тонн груза для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

Колонна проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар (армянское название Карвачар – Прим. "Кавказского узла"), уточнило ведомство. "Пятнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения [доставила] в том числе – продукты, строительные материалы и оборудование. Всего при содействии российских миротворцев <…> было перевезено более 2800 тонн грузов", – отметило министерство.

Между тем жители Нагорного Карабаха продолжают возвращаться к мирной жизни. В столице непризнанной республики, Степанакерте, ведутся ремонтные работы, написал 15 апреля в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давил Симонян. "В последние дни войны чем только не обстреливали Степанакерт. Метрах в трех перед жилым зданием взорвался снаряд, возможно, из миномета. Окна, двери, внутренние перегородки, все вдребезги. Осколки прошили листовое железо от гаражных ворот. Хорошо, погибших не было", – вспомнил Симонян.

Сейчас воронку от взрыва засыпали землей, окна заменили, двери снова вставили и идет внутренний ремонт, добавил он. "Пять месяцев прошло после войны, Степанакерт еще не отошел от своих ран. Ямы от взрывов на центральной улице залатали, стерев асфальтом следы войны, это добавило еще больше пробок в Степанакерте", – написал блогер.

В столице Нагорного Карабаха все больше ощущается мирная жизнь, в местных картинных галереях проводятся выставки, добавил он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".