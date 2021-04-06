Жители Нагорного Карабаха сообщили властям о повреждении почти семи тысяч жилищ

06 апреля 2021, 22:30

В ходе обстрелов осенью 2020 года на территории, оставшейся подконтрольной властям Нагорного Карабаха, были полностью разрушены или повреждены 6943 квартиры и частных дома, следует из поданных местными жителями заявок. Власти насчитали в Степанакерте и Мартунинском районе 24 не подлежащих восстановлению и 58 сильно разрушенных домов.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля правительство Нагорного Карабаха сообщило о готовности поддержать беженцев, которые хотят заняться бизнесом, и компенсировать потерю имущества в результате осеннего обострения конфликта и передачи части районов Азербайджану. В Нагорном Карабахе продолжается строительство жилья для беженцев, выплачиваются единовременные пособия, в том числе инвалидам и семьям погибших, увеличены пособия на детей. По словам президента Араика Арутюняна, в течение двух с половиной лет планируется построить более пяти тысяч частных домов и квартир для вынужденных переселенцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Полностью или сильно разрушены не менее 82 домов

После завершения осенних боев были получены 6943 заявления от тех жителей Нагорного Карабаха, чьи дома или квартиры хотя и не оказались на подконтрольной Азербайджану территории, но были повреждены при обстрелах. На Степанакерт приходятся 4435 из этих заявлений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минградстроя.

По словам начальника отдела архитектуры министра градостроительства Нагорного Карабаха Арарата Баманяна, сильно разрушенные жилые дома изучаются сейсмической службой республики - от заключения зависит, будет строение снесено или подлежит восстановлению.

«Все поданные гражданами заявления рассматриваются без исключения. Если повреждены крыши, окна и двери, то эти дома уже ремонтируются. Если строение разрушено, то сейсмическая служба изучает строение и выносит свое заключение. На сегодняшний день, по заключению сейсмической службы, в Степанакерте 10 жилых домов подлежат сносу, потому что их восстановление невозможно, 20 домов подлежат масштабному восстановлению и ремонту, три дома изучаются. В Мартунинском районе сильно разрушены 52 дома, из которых 14 подлежат сносу, восемь – будут восстановлены, остальные на стадии изучения экспертами. Изучение продолжается, поэтому цифры меняются ежедневно», - заключил Багманян.

Он добавил, что все снесенные дома будут заново построены, их проекты уже заказаны, в ближайшее время начнутся строительные работы. На сегодня в Степанакерте и районах строительно-ремонтные работы ведутся на 962 объектах, в 2500 квартирах и домах установлены окна и двери, 2600 семьям предоставлены стройматериалы, сообщили в ведомстве.

По программе обеспечения жильем вынужденных переселенцев, до конца 2022 года планируется сдать более 700 новых квартир. В Степанакерте строится 108-квартирный жилой дом, запланировано строительство нового жилого квартала с 204-квартирными домами, объявлен тендер на строительство 10 новых жилых зданий, в которых будет 300 квартир, в местечке Иванян планируется построить трехэтажные здания с 160 квартирами.

Также начаты реконструкционные и восстановительно-ремонтные работы в 1000 бесхозных и старых жилых домах в разных общинах. В Степанакерте ведутся работы в девяти частных домах и 30-квартирном здании. Начато проектирование жилого квартала со 100 индивидуальными домами и квартала с 130 квартирами в Мартунинском районе, а в городе Аскеран - строительство жилых зданий с 246 квартирами. Начаты строительные работы в 160 индивидуальных домах легкой конструкции в общине Астхашен.

Беженцы из Гадрутского района переселяются в Норагюх

В общине Кармир Шука (в переводе с армянского - "Красный Базар") Мартунинского района в результате обстрелов осенью 2020 года повреждено 80% жилого фонда. Пять из 275 домов сгорели, восемь полностью разрушены. Сейчас там ведутся работы по ремонту поврежденных крыш, окон и дверей, а после начнется процесс строительства новых домов на месте полностью сгоревших и разрушенных, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в общине Кармир Шука.

Руководитель общины Норагюх Аскеранского района Владимир Петросян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе осеннего обострения конфликта один дом был полностью разрушен при прямом попадании ракеты, в других повреждены крыши, окна, двери. По его словам, поврежденные дома восстанавливаются, а свободный жилой фонд села предоставляется беженцам – размещены 168 беженцев из 47 семей.

Глава общины отметил, что многие вынужденные переселенцы хотят обосноваться в Норагюхе, потому что село находится близко от столицы, инфраструктура здесь налажена, есть школа и садик. По государственной программе в Норагюхе предусмотрено строительство нового жилого квартала, на принадлежащих общине земельных угодьях появятся до 140 домов для беженцев из села Азох Гадрутского района.

В общине Сос Мартунинского района поселились к родственникам 10 семей вынужденных переселенцев. В общине 15 пустующих домов, которые после капитального ремонта будут предоставлены этим семьям, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села.

Житель общины Кармир Шука Мхитар Степанян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время войны в его дом попал снаряд. Сейчас он с семьей временно проживает в Степанакерте, подрабатывает таксистом. По словам Степаняна, его дом сейчас восстанавливается и ремонтируется, после чего они вернутся в свой дом. «Обещали за пару месяцев завершить. Пока живем в Степанакерте у родных. Социальные выплаты по потере имущества, 250 тысяч драмов, мы не получили, так как не попадаем под эту категорию – наш дом восстанавливают», - уточнил местный житель.

Роза Дадаян проживает на улице Овяна, 16 в Степанакерте. Она пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что ее дом, в который попал снаряд, «по сей день не начали восстанавливать, однако не раз приходили из Минградстроя, смотрели и изучали, обещали, что сделают».

«У кого пострадала крыша или окна, всем ремонтируют. А мой дом так и остается в разрушенном состоянии. Мы вынуждены жить в полуподвальной комнате нашего дома, покрытыми целлофанами проемами. И соседний с нами дом тоже разрушен от попадания снаряда, но и этот дом не строят. Все обещают и никак не начнут. Мой дом и в Первую Карабахскую войну (в начале 1990-х годов. - Прим. "Кавказского узла") пострадал, но так и не помогли восстановить. И сейчас я чувствую, что останусь ни с чем», - посетовала Роза Дадаян.