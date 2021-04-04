Власти Нагорного Карабаха озвучили меры поддержки беженцам

04 апреля 2021, 03:49

Правительство Нагорного Карабаха сообщило о готовности поддержать беженцев, которые хотят заняться бизнесом, и компенсировать потерю имущества в результате осеннего обострения конфликта и передачи части районов Азербайджану. В Нагорном Карабахе продолжается строительство жилья для беженцев, выплачиваются единовременные пособия, в том числе инвалидам и семьям погибших, увеличены пособия на детей.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта власти Нагорного Карабаха договорились с властями Армении о выплате компенсаций беженцам из отошедших под контроль Азербайджана территорий.

На встрече с жителями Кашатагского и Гадрутского районов, прошедшей в Ереване, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил 3 апреля, что ведутся строительные работы для увеличения жилого фонда, который будет предоставлен беженцам из отошедших под контроль Азербайджана территорий. По его словам, в течение двух с половиной лет планируется построить более пяти тысяч домов и квартир для вынужденных переселенцев, передает Общественное телевидение Нагорного Карабаха.

Арутюнян отметил, что на первом этапе для жилищного строительства 58 миллиардов драмов (около 110 млн долларов) предоставит фонд «Айастан»(Армения), еще 52 миллиарда драмов (около 100 млн долларов) выделит правительство Армении.

По поводу компенсации потерянного имущества Арутюнян сказал, что правительство Армении и Нагорного Карабаха готовы компенсировать недвижимое и движимое имущество, сельскохозяйственную технику, а также бизнес животноводам и частным предпринимателям. «В короткие сроки потери будут изучены, продуманы механизмы компенсации», - отметил президент Нагорного Карабаха.

По данным статистической службы Нагорного Карабаха, до войны 2020 года, согласно переписи населения 2015 года, в Нагорном Карабаха проживало до 150 тысяч человек. В Кашатагском районе проживало более 10 тысяч человек, в Гадрутском районе - более 12 тысяч. После войны вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян отметила, что правительство начала разработку программы для оказания финансовой поддержки граждан, ставшим вынужденными переселенцами после передачи ряда районов и населенных под контроль Азербайджана.

По ее словам, «речь идет о беженцах, которые потеряли имущество и источники дохода, и после войны продолжают проживать в Арцахе (Нагорном Карабахе)».

«Если гражданин до войны занимался частным предпринимательством, независимо в какой сфере, и в результате войны потерял все, но желает наладить или продолжить свой, или начать новый бизнес - государство готово поддержать его начинания. Программа содействия находится на стадии разработки», - сказала Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

«Для вынужденных переселенцев, потерявшие свое имущество в результате войны, власти Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении реализуют ряд программ в виде социальной финансовой помощи. Это единовременная помощь в размере 300 тысяч драмов (около 570 долларов), компенсация за съемное жилье, другие программы по оказанию соцпомощи. Параллельно для семей беженцев строятся жилье в Степанакерте и других общинах», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Ваче Варданян.

В пресс-службе министерства градостроительства Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что ведутся активные работы по реконструкции и ремонту бесхозных и старых жилых домов в разных общинах республики, которые будут переданы вынужденным переселенцам в количестве до 1000 домов. Все правовые отношения с владельцами таких домов урегулированы. Уже более 100 семей беженцев переселены в такие дома. В Степанакерте строится 108-квартирный жилой дом для перемещенных лиц из Шуши и Гадрута. Строятся девять новых домов, реконструируется здание на 30 квартир. Планируется строительство нового квартала с 204-квартирными зданиями. Идут работы по созданию жилых кварталов в сельских общинах Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Сегодня нам требуются более 8000 квартир”, - сообщило ведомство.

По данным статистической службы Нагорного Карабаха, до войны 2020 года, согласно переписи населения 2015 года, в Нагорном Карабаха проживало до 150 тысяч человек. После войны вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек.

В министерстве труда, по социальным и миграционным вопросам корреспонденту "Кавказского узла" перечислили программы, которые были реализованы и продолжают действовать для граждан Нагорного Карабаха, проводимые совместно с правительством Армении.

По данным ведомства, единовременной социальной выплатой «68+15 тысяч драмов» (130+30 долларов) воспользовались 99 362 гражданина. 29 891 вынужденный переселенец из территорий, перешедших под контроль Азербайджана, уже получили единовременную помощь в размере 300 тысяч драмов (566 долларов). 3784 гражданам, потерявшим недвижимость в результате обстрелов, выдана разовая поддержка в размере 250 000 драмов (472 доллара). Семьям, приютивших у себя вынужденных беженцев, выплачивается ежемесячная помощь в размере от 30 до 45 тысяч драмов (от 56 до 85 долларов). До 15 тысяч детей дошкольного возраста получили единовременно по 20 000 драмов (38 долларов).

25 марта стартовала программа по выплате 68 тысяч драмов (около 130 тысяч долларов) в течение четырех месяцев гражданам, фактически проживающим в Нагорном Карабахе, кроме мужчин в возрасте от 18 до 63 лет.

Предусмотрена программа по единовременной поддержке инвалидов и семей погибших. Инвалид I группы или ребенок-инвалид может получить три млн драмов (5663 доллара), инвалид II группы - два млн драмов (3775 долларов), инвалид III группы – миллион драмов (1887 долларов), а семьи погибших мирных жителей - пять млн драмов (9438 долларов).

Семьям, у которых есть пропавшие без вести или взятые в плен во время войны, в течение шести месяцев выплачивается ежемесячно 300 тысяч драмов (566 долларов). Также разовая помощь в размере 300 тысяч драмов (566 долларов) предусмотрена для граждан, получившим увечья в результате обстрелов, но пока не получившим статус инвалида.

Действует программа по выдаче бытовой техники, мебели, домашней утвари, одежды, продуктов питания для семей вынужденных переселенцев.

С 1 января 2021 года увеличены пособия по рождению и уходу за ребенком. В частности, единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет 300 тысяч драмов (566 долларов) вместо прежних 100 тысяч (189 долларов), 300 тысяч драмов (566 долларов) при рождении второго вместо прежних 200 тысяч драмов (377 долларов). Если у ребенка один родитель, или один из родителей является инвалидом, то единовременное пособие установлено в размере 500 000 драмов (943 доллара). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет составляет 27 000 драмов (51 доллар) вместо прежних 15 000 драмов (29 долларов)

Лидер движения «Мое право» Артур Осипян отметил, что все требования, выдвинутые на акции протеста в Степанакерте 25 марта, остаются в силе, властям был дан срок для их выполнения.

25 марта активисты перекрыли дорогу в Степанакерте, требуя решить вопрос размещения беженцев. Они дали властям две недели на то, чтобы подготовить закон о конфискации незаконно нажитого имущества.

Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что активисты «со следующей недели начнут требовать конкретики от властей, и от этих ответов будут зависеть дальнейшие шаги», добавив, что движение продолжит свою борьбу против коррупции.

Участник протестной акции в Степанакерте Мгер Аванесян затруднился сказать, повлияла ли их акция на решение властей о компенсации. Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что власти понимают, что если хотят, чтобы беженцы вернулись, и не было бы крупных волнений среди народа, должны быть решены все социальные проблемы и, в особенности, вопрос жилья для беженцев.

30 марта Генпрокуратура Нагорного Карабаха опубликовала на своем сайте сообщение о том, что «Управление защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры Нагорно-Карабахской Республики начала изучение утверждения о незаконном приобретении квартир за государственные средства и пожертвования бывшими высокопоставленными чиновниками и их продажу, на основе заявления, представленный в прокуратуру».

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.