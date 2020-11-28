Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта

28 ноября 2020, 16:58

Четыре гражданина Азербайджана погибли при взрыве противотанковой мины в селе Ашагы Сеидахмедли, ранее находившемся на территории Гадрутского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сегодня в 15.20 (14.20 мск) в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района Азербайджана на противотанковой мине подорвался автомобиль Toyota, погибли азербайджанские граждане Шакир и Фирудин Гаджиевы, Зульфюгар Гусейнов и Зибейда Адильзаде, сообщила прокуратура Азербайджана. Первоначально сообщалось о гибели пяти чловек, но потом ведомство уточнило эту информацию, передал корреспондент "Кавказского узла".

23 ноября при подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха. Инцидент произошел во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Ведение агрессивной войны" и "Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта". Генпрокуратура считает, что территория района была заминирована армянскими военными, информировал "Sputnik Азербайджан".

Село Ашагы Сеидахмедли было занято азербайджанскими военными 21 октября, указано на сайте Минобороны Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской республики, село находилось в Гадрутском районе.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения, которые вступили в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".