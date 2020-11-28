28 ноября 2020, 16:58

Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта

Четыре гражданина Азербайджана погибли при взрыве противотанковой мины в селе Ашагы Сеидахмедли, ранее находившемся на территории Гадрутского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сегодня в 15.20 (14.20 мск) в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района Азербайджана на противотанковой мине подорвался автомобиль Toyota, погибли азербайджанские граждане Шакир и Фирудин Гаджиевы, Зульфюгар Гусейнов и Зибейда Адильзаде, сообщила прокуратура Азербайджана. Первоначально сообщалось о гибели пяти чловек, но потом ведомство уточнило эту информацию, передал корреспондент "Кавказского узла".

23 ноября при подрыве мины в районе села Мадагиз погиб азербайджанский военный, пострадали российский миротворец и четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорного Карабаха. Инцидент произошел во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Азербайджанские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Ведение агрессивной войны" и "Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта". Генпрокуратура считает, что территория района была заминирована армянскими военными, информировал "Sputnik Азербайджан".

Стрелкой указана часть Физулинского района Азерббайджана, входившая в состав Гадрутского района Нагорного Карабаха и перешедшая под контроль Баку осенью 2020 года. Фрагмент карты https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356336/Село Ашагы Сеидахмедли было занято азербайджанскими военными 21 октября, указано на сайте Минобороны Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской республики, село находилось в Гадрутском районе.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения, которые вступили в силу 10 ноября, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев, в том числе Физулинского района. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Работа школы возобновлена в Степанакерте", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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