Минобороны России отчиталось о разминировании в Нагорном Карабахе

09 мая 2021, 07:31

Военные инженеры за сутки очистили от неразорвавшихся боеприпасов шесть гектаров земли в Нагорном Карабахе. Всего за время миротворческой миссии саперы обезвредили 25 608 взрывоопасных предметов, найденных на местах боевых действий, рапортовало Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено 2087 гектаров территории, более 643 километров дорог, 1775 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов, информировало военное ведомство.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военные инженеры Центра гуманитарного разминирования за сутки очистили от взрывоопасных предметов шесть гектаров территории, четыре километра дорог и обследовали 10 зданий в Нагорном Карабахе, сообщило 8 мая Минобороны России на своем сайте.

Всего с с начала операции по разминированию зоны боевых действий от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2093 гектара территории, 647,3 километра дорог, 1785 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, было найдено и обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов, информировало военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая Минобороны отчиталось об окончании строительства базы миротворцев в Карабахе. Военные строители установили 30 модульных городков для размещения миротворцев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".