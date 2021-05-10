Массовый митинг в поддержку предвыборного блока Кочаряна прошел в Ереване

10 мая 2021, 01:46

Митинг сторонников нового предвыборного блока "Армения", который возглавил второй президент страны Роберт Кочарян, прошел в Ереване. Лидеры блока, который, по оценке организатора, собрал десятки тысяч человек, заявили о недееспособности действующей власти в стране, падении экономики и туманном будущем Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил 9 мая новый предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня. 25 апреля Пашинян ушел в отставку, пояснив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства. В тот же день президент Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

После подписания меморандума о создании предвыборного блока "Армения" Роберт Кочарян вместе с лидерами "Возрождающейся Армении" Ваге Акопяном и АРФ "Дашканцутюн" Ишханом Сагателяном направились на Площадь Свободы, где был намечен митинг его сторонников, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга скандировали "Кочарян!", "Арцах" (Нагорный Карабах) и держали в руках флаги Армении, АРФД и блока "Армения".

Организаторы митинга, лидеры политических сил в своих речах раскритиковали действующую власть и обвинили в критической ситуации Армении и Карабаха. Роберт Кочарян заявил, что "дан старт обратному отсчету сдавшей Шуши власти". "Им осталось 42 дня", - заявил он и обвинил власти в некомпетентности и антигосударственности.

"Представьте, что мы все находимся в одной машине, а руль доверили человеку, который не знает, где двигатель, не знает, как водить машину, не знаком с дорогой, не знает в какую сторону ехать - на север, на юг, на запад или на восток. Три раза эта машина попадает в аварии, в результате чего у нас пять тысяч жертв, 11 тысяч раненых и 35 тысяч бездомных семей", - отметил Кочарян, добавив, что есть два выхода из создавшейся ситуации - самим выйти из машины или "вышвырнуть водителя из машины".

Он также заверил своих сторонников в хорошем исходе ситуации в стране. Кочарян отметил, что не планировал возвращаться к власти, "думал, что государственная должность для него уже позади, думал, что выполнил свой долг перед Родиной, и может уже спокойно пожить для себя".

"Но то, что произошло, все вызовы перед страной заставили меня вернуться. В противном случае моя пассивность могла бы выглядеть, как дезертирство", - заявил Кочарян.

По его словам, перед страной встали три основные проблемы. Он заявил, что Армения сегодня не в безопасности, так как не безопасны границы Сюника. "Сегодня мы стали такой страной, которая не в состоянии самостоятельно защитить безопасность своих жителей, свои границы", - заявил Кочарян.

По итогам боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан. Жители приграничных сел в Сюникской области неоднократно заявляли об опасениях за свою безопасность и уже в этом году неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Азербайджана. Армения 30 декабря 2020 года назвала временной границу с Азербайджаном в районе Сюника. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении после протестов жителей Сюникской области.

Он добавил, что сегодняшняя власть в Армении последовательно разрушала армию. "Этим не может заняться власть, которая является олицетворением поражения, унижения, позора, жертв. А мы способны это сделать", - заявил бывший президент.

Кочарян назвал туманным будущее Нагорного Карабаха. В соответствии с подписанным трехсторонним заявление, по его словам, через четыре с половиной года Азербайджан может отказаться от присутствия в регионе российских миротворцев. И никто, заявил Кочарян, не знает, готовая ли нынешняя власть к такому сценарию.

"Эта власть не способна к переговорам [...] Нужна такая власть, которая сможет достичь благоприятных решений для Карабаха", - заявил бывший президент.

Третьй проблемой страны Кочарян назвал падение экономики - по его словам, в прошлом году она упала на 7,5% "Власти должны расплатиться, хотя бы потерей власти, в противном случае наши поражения будут продолжаться, и мы станем нацией-лузером", - заявил Роберт Кочарян.

Представитель Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян заявил на митинге, что представители блока "Армения" не обещают чуда, а будут путем кропотливого труда выводить страну из сложившейся ситуации, когда зафиксирован "всесторонний кризис" - военно-политический, социально-экономический, моральный.

"Наша родина вновь оказалась в заложниках. Нас хотят сломить, уничтожить, и мы продолжаем бороться против лжи, несправедливости, бесчестия", - заявил Ишхан Сагателян.

Он добавил, что начатую шесть месяцев назад борьбу против действующей власти они готовы продолжить и довести до логического конца.

АРФД в числе других политических сил после подписания трехстороннего заявления по Карабаху в составе "Движения по спасению Родины" ("17+") участвовал в уличных протестных акциях в Ереване и районах.

Сагателян отметил, что предстоящие выборы будут самыми ответственными и судьбоносным. "Это вопрос иметь или не иметь государство. И именно это привело АРФД к решению сплотить силы и выступить единым фронтом", - заявил Сагателян.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян признался, что за 30 лет армянские власти допускали ошибки, однако нынешняя власть, по его словам, показала свою некомпетентность.

"Наша команда возвращается, чтобы возродить и восполнить былые ценности, славу, исправить ошибки во имя социально-экономического развития народа, во имя его единения", - отметил Оганян.

Координатор инициативы "Истина ради поколений" Гегам Назарян в своем выступлении также раскритиковал действующую власть и обвинил ее в поражении. "Власть отняла у нас победу", - заявил он.

По его мнению, нужно не допустить участия действующих властей в предстоящих выборах. "Они в предвыборный период должны ходить к народу и рассказывать, как сдали Шуши", - заявил Назарян.

Участник митинга, политолог Гагик Амбарян считает вероятным победу блока "Армения" во главе с Робертом Кочаряном на предстоящих выборах и приход их к власти.

"Народ к выборам определится и свой голос отдаст самому достойному. А оппозиция после выборов может создать коалицию, которая и сформирует правительство страны", - отметил Амбарян.

Организаторы митинга в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметили, что в митинге приняли участие "несколько десятков тысяч человек".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

На "Кавказском узле" также размещена биография Роберта Кочаряна.