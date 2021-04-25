25 апреля 2021, 12:04

Правительство Армении отправлено в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства Армении после того, как премьер-министр Никол Пашинян покинул свой пост для проведения парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, добавив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства.

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, 28 марта он уточнил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи - уловкой для следования "букве закона".

Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили со ссылкой пресс-службу президента "Новости-Армения". Соответствующий указ подписан сегодня  на основе статьи 130-й Конституции республики, отмечается в сообщении.

Напомним, армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения по Нагорному Карабаху.  Согласно документу, Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". 

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Родители военнопленных потребовали встречи с Пашиняном", "JAMnews рассказал о проблемах жителей Шурнуха близ границы с Азербайджаном", , "Аналитики назвали цели Баку в скандале с "Искандером-М".

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25 апреля 2021, 10:20

  • Пашинян объявил о своей отставке

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что уходит в отставку, добавив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства.

25 апреля 2021, 09:24

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