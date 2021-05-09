09 мая 2021, 18:03

Кочарян объявил о создании предвыборного союза "Армения"

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня. 25 апреля Пашинян ушел в отставку, пояснив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства. В тот же день президент Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, лидер партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян и представитель АРФ (Армянской революционной федерации) "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сегодня подписали декларацию o создании союза "Армения". Предвыборный союз двух партий возглавил Роберт Кочарян, сообщает "Новости-Армения".

По словам Кочаряна, он выбрал сотрудничество с "Дашнакцутюн", потому что эта партия "боролась и борется за сохранение армянской самобытности во всем мире". "Кроме того, это та партия, с которой у меня есть опыт длительного сотрудничества. “Дащнакцутюн” была в составе правительства в период моего президентства, даже когда не было сформировано коалиции", - сказал Кочарян.

Сотрудничество с партией "Возрождающаяся Армения", которая создана в Сюникской области, Кочарян объяснил тем, что "Сюник сегодня является эпицентром угроз для Армении". "От Сюника зависит, мы останемся как действующий актор в регионе или станем "прицепом" в регионе. Угрозы здесь серьезные и думаю, что Сюник сегодня является символом нашей борьбы", - привело слова Кочаряна издание.

По итогам боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан. Жители приграничных сел в Сюникской области неоднократно заявляли об опасениях за свою безопасность и уже в этом году неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Азербайджана. Армения 30 декабря 2020 года назвала временной границу с Азербайджаном в районе Сюника. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении после протестов жителей Сюникской области.

Напомним, 3 мая оппозиционные депутаты парламента Армении, следуя договоренности с правящей фракцией, не избрали Никола Пашиняна премьер-министром, чтобы согласно Конституции обеспечить условия для роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Второй этап голосования по кандидатуре премьер-министра состоится 10 мая.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

На "Кавказском узле" также размещена биография Роберта Кочаряна.

Примечание:

"Участник акции протеста в Ереване обвинен в призывах к насилию", "Родители военнопленных потребовали встречи с Пашиняном", "JAMnews рассказал о проблемах жителей Шурнуха близ границы с Азербайджаном".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 мая 2021, 17:08

09 мая 2021, 16:12

09 мая 2021, 14:45

09 мая 2021, 14:04

09 мая 2021, 13:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи