Кочарян объявил о создании предвыборного союза "Армения"

09 мая 2021, 18:03

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавил предвыборный блок "Армения", в который вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня. 25 апреля Пашинян ушел в отставку, пояснив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства. В тот же день президент Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, лидер партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян и представитель АРФ (Армянской революционной федерации) "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сегодня подписали декларацию o создании союза "Армения". Предвыборный союз двух партий возглавил Роберт Кочарян, сообщает "Новости-Армения".

По словам Кочаряна, он выбрал сотрудничество с "Дашнакцутюн", потому что эта партия "боролась и борется за сохранение армянской самобытности во всем мире". "Кроме того, это та партия, с которой у меня есть опыт длительного сотрудничества. “Дащнакцутюн” была в составе правительства в период моего президентства, даже когда не было сформировано коалиции", - сказал Кочарян.

Сотрудничество с партией "Возрождающаяся Армения", которая создана в Сюникской области, Кочарян объяснил тем, что "Сюник сегодня является эпицентром угроз для Армении". "От Сюника зависит, мы останемся как действующий актор в регионе или станем "прицепом" в регионе. Угрозы здесь серьезные и думаю, что Сюник сегодня является символом нашей борьбы", - привело слова Кочаряна издание.

По итогам боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан. Жители приграничных сел в Сюникской области неоднократно заявляли об опасениях за свою безопасность и уже в этом году неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Азербайджана. Армения 30 декабря 2020 года назвала временной границу с Азербайджаном в районе Сюника. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении после протестов жителей Сюникской области.

Напомним, 3 мая оппозиционные депутаты парламента Армении, следуя договоренности с правящей фракцией, не избрали Никола Пашиняна премьер-министром, чтобы согласно Конституции обеспечить условия для роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Второй этап голосования по кандидатуре премьер-министра состоится 10 мая.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

На "Кавказском узле" также размещена биография Роберта Кочаряна.