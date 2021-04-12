Полиция возле здания правительства в Ереване. Март 2021 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ZCBqr47t8UU

12 апреля 2021, 14:11

Родители военнопленных потребовали встречи с Пашиняном

Родственники пленных и пропавших без вести в ходе осенней войны в Нагоном Карабахе военнослужащих  собрались у здания правительства и резиденции президента Армении. Участники акции у здания правительства добивались встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в присутствии СМИ, большей части родных военнослужащих позволили войти в здание.

Как писал "Кавказский узел", после трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года в Армении начались акции протеста, часть из них проводят родственники без вести пропавших солдат. 8 апреля родные пропавших без вести военнослужащих заблокировали здание Минобороны Армении, родные армянских военнопленных, которые в тот же день не дождались в аэропорту возвращения очередной группы солдат из Азербайджана, присоединись к протестующим. Руководство Минобороны 9 апреля приняло родственников военнопленных, однако участники акции протеста остались не удовлетворены итогами встречи, но, несмотря на это, после ее окончания сняли блокаду со здания.

20 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ходе осеннего обострения карабахского конфликта с армянской стороны погибли 3250 человек. Он также напомнил, что есть список без вести пропавших, но говорить о них как о погибших преждевременно, поскольку за последние несколько месяцев 10 человек из этого списка нашли живыми. На проблему возвращения пленных Пашинян указал Путину во время встречи в Москве, отметив, что Азербайджан до сих пор не выдал армянских солдат.

Родители военнопленных и пропавших без вести военнослужащих 12 апреля собрались у здания правительства Армении. Они потребовали встречи лично с Николом Пашиняном, сообщило издание News.Am.

Родных всех пленных и пропавших без вести призвал прийти к зданию правительства родственник одного из пропавших без вести военнослужащих Арсен Гукасян. "Все, кто может прийти, пусть прямо сейчас придут к зданию правительства. Соберемся, поймем, когда этот вопрос будет решен, и кто будет решать. В такой неопределенной ситуации невозможно жить", - привело его слова издание Aysor.Am в 12.48 мск.

Протестующие потребовали встречи с премьером в присутствии представителей СМИ, однако в этой просьбе им отказали. Часть родителей вошла в здание правительства, двоим не разрешили войти.  Основная часть родителей находится внутри здания, однако никто не знает, с кем именно они встречаются, сообщил "Sputnik-Армения" в 13.55 мск.

"Мы знаем, что Мурадов (глава российского миротворческого контингента) встречался с Пашиняном и обсуждал вопрос наших детей. Следовательно, у премьера должны быть новости для нас", - заявил один из участников акции. Еще одна группа родителей проводит акцию протеста у резиденции президента Армена Саркисяна, сообщило издание.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Армении привлекло вертолеты для эвакуации сотрудников", "Родственники пленных попытались ворваться в здание Минобороны Армении", "Омбудсмен Армении призвал Совет Европы помочь решить вопрос с военнопленными".

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