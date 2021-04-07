Никол Пашинян. Фото: пресс-служба Президента России http://kremlin.ru/

07 апреля 2021, 19:36

Пашинян указал Путину на проблему возвращения пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России заявил, что Азербайджан до сих пор не выдал пленных. Путин и Пашинян обсудили и экономические вопросы, в том числе строительство в Армении атомной электростанции.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией являются приоритетом для правительства Армении. Поездка Пашиняна в Москву связана с досрочными выборами в парламент, он пытается заручиться поддержкой Владимира Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские и армянские политологи.

9 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. 11 января руководители трех стран вновь встретились в Москве, чтобы обсудить реализацию соглашения. Хотя стороны заключили соглашение о перемирии, карабахский конфликт не урегулирован, из-за чего Минская группа ОБСЕ, вероятно, в ближайшее время инициирует обсуждение статуса непризнанной республики, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи, указав также на непоследовательность России в этом вопросе.

В начале встречи с Николом Пашиняном Владимир Путин напомнил, что "40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение". "Конечно, важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", - указал российский президент.

Пашинян отметил, что до сих пор не решена проблема "военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц". "Как мы неоднократно обсуждали, согласно заявлению 9 ноября все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину, но, к сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане. Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений", - сказал армянский премьер.

Он добавил, что хочет обсудить вопрос о стратегических инвестициях, в том числе строительство в Армении новой атомной электростанции, говорится в публикации на сайте Кремля.

Сегодня активистки движения "Вето" обвинили власти Армении в протурецкой политике и сокрытии информации о боевых потерях и пленных. Участницы митинга, приуроченного ко Дню материнства и красоты, попытались прорваться в здание правительства, минимум одну протестующую задержали.

Напомним, что после трехстороннего заявления о прекращения огня в Армении начались протесты с требованием об отставке Никола Пашиняна. В марте, после четырех месяцев протестов, премьер объявил о досрочных парламентских выборах, они назначены на 20 июня. Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Политологи увидели уловку в решении об отставке Пашиняна", "Участники митинга в Ереване назвали неприемлемой формальную отставку Пашиняна", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение обвиняемого по делу о фейках".

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