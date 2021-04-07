Владимир Путин (слева) и Никол Пашинян. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS, Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

07 апреля 2021, 02:18

Политологи назвали цели московского визита Пашиняна

Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву связана с досрочными выборами в парламент, он пытается заручиться поддержкой Владимира Путина, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские и армянские политологи. При этом они отметили, что Москва официально дистанцируется от выборов, а обязательства ноябрьского соглашения по Нагорному Карабаху выполнит любой победивший политик.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 7 апреля посетит с визитом Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. В преддверии визита он заявил, что отношения с Россией являются приоритетом для правительства Армении, пишет РИА "Новости".

"Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношение во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - приводит его словам издание.

На встрече в Москве Путин и Пашинян планируют обсудить проблемы Нагорного Карабаха и интеграционные процессы между двумя странами, цитирует "Газета.ру" информацию пресс-службы Кремля.

Москва официально будет дистанцироваться от выборов в Армении

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Андрей Арешев считает, что визит Пашиняна может быть связан с досрочными выборами.

"Визит Пашиняна в Москву косвенно связан со всеми теми процессами, которые происходят внутри Армении, в том числе и с выборами, которые официально еще не утверждены. И власти, и оппозиция готовятся к выборам и анализируют ситуацию, чтобы понять, какие у них шансы. Многое в этом процессе зависит от позиции РФ. Часть армянского общества внимательно прислушивается к сигналам, поступающим из Москвы. И в этом контексте важно интервью Роберта Кочаряна Владимиру Познеру в эфире Первого канала. Конечно, для этих политиков важно заручиться поддержкой Кремля. Но Москва официально будет дистанцироваться от выборов и открыто никого не поддержит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, 28 марта он уточнил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи -  уловкой для следования "букве закона". Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил в эфире программы "Познер", что намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Арешев уверен, что обязательства по трехстороннему заявлению выполнит любой политик, который по итогам выборов станет лидером Армении. "Поэтому в этом плане выборы не меняют те обязательства, которые взяли на себя лидеры Армении, Азербайджана и РФ 9-10 ноября (2020 года). Это не обсуждается. В этой связи не важно, кто придет к власти. Все равно придется реализовать договоренности по делимитации границы, созданию коридора и так далее. Эти обязательства не являются фактором получения поддержки Кремля", - отметил он.

9 ноября 2020 года было заключено трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После соглашения две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Текст заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

По его мнению, надежность и последовательность важны для Кремля, но с учетом этих качеств Роберт Кочарян не получит открытой поддержки Путина. "В последние три года не было последовательности в отношениях России и Армении. В основном из-за новых властей. Москва ценит надежность в политике и последовательные действия. Да, Кочарян для Москвы более понятный политик по человечески, но Кремль считает выборы внутренним делом страны и открыто не поддержит на Пашиняна, ни Кочаряна", - уверен он.

Пашинян хочет укрепить свои позиции в Армении за счет России

Визит Пашиняна в Москву отчасти связан с предстоящими выборами, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Пашинян хочет укрепить свои позиции внутри Армении за счет России. Этот визит связан именно с этими планами армянского премьера. Сейчас очевидно, что у него есть шансы сохранить свое кресло, потому что при том раскладе, который сейчас имеется внутри Армении, он лидирует. Но ближе к выборам поддержка снизится. Ему сейчас нужно закрепить свои позиции, и визит в Россию - хорошая возможность показать, что у него хорошие отношения с Москвой", - сказал Кавказскому узлу Владимир Евсеев. 

Однако, по его словам, главное - поддержка не Москвы, а армянских избирателей. "Визиты в Москву в преддверии выборов - не новая практика для армянских и постсоветских политиков. Например, в Москву за поддержкой приезжал Жапаров (Садыр Жапаров - президент Киргизии с января текущего года - прим. "Кавказского узла"). Но ему сказали, что Москва за него, но главное, чтобы его соотечественники были за него. Поэтому важно то, насколько у Пашиняна или его оппонента Кочаряна сильная поддержка среди избирателей. Москва открыто никого поддерживать не будет. И этот визит Пашиняна не означает, что Москва поддерживает его, а не Пашиняна. У Кочаряна дружба с Путиным. Но для Москвы в целом нет разницы, кто победит. В любом случае, Ереван будет строить отношения с Москвой в качестве главного союзника", - уверен он.

Евсеев считает, что какие ни были бы обязательства лидера Армении в рамках трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе, их придется выполнять любому новому премьеру.

"Создание коридора, делимитация границ и остальные обязательства будут выполнены при любом премьере. С этой точки зрения этот визит роли не играет. После этой войны зависимость Армении от России значительно выросла, и с этим будет вынужден считаться любой политик", - уверен он.

Пашинян и его команда с первого дня разрушали основы армяно-российских отношений

Визит Пашиняна связан не только с предстоящими выборами, но и текущими проблемами, считает армянский политолог Гагик Амбарян.

"Я не исключаю, что Пашинян совершает визит из-за выборов с целью заручиться поддержкой Путина выборах. Пашинян многим обязан Путину и у него сейчас очень слабые позиции в стране. Это попытка показать, что он пользуется поддержкой стратегического союзника и имеет хорошие отношения с Путиным. Но это показывает, в каком плачевном состоянии находится армянская дипломатия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог не согласен с мнением, что визит является реверансом, формально связанным с договоренностями по Карабаху, а фактически связанным с тем, чтобы подчеркнуть одобрение Путиным Пашиняна. "Уже поздно делать реверансы. Пашинян и его команда с первого дня разрушали основы армяно-российских отношений. Но после войны и ее результатов, когда в Арцахе (Нагорном Карабахе) появились российские миротворцы, Пашинян, который был противником армяно-российских отношений, резко стал пророссийским политиком. Он теперь игрушка в руках Кремля. Он делает все, что ему говорят из Москвы", - считает он.

Гамбарян тоже предполагает, что обязательства по трехстороннему заявлению Путина, Алиева и Пашиняна может выполнить любой представитель Армении. "Это может сделать любой другой армянский политик. Пашинян в силу проигрыша и капитуляции не может быть на равных с Алиевым и Путиным. Не думаю, что для выполнения обязательств необходимо, чтобы лидером Армении продолжил быть Пашинян. В России хорошо знают Пашиняна, знают, что в его команде много антироссийских деятелей. Вдобавок политика России в этом регионе долгосрочная, поэтому не строится вокруг политика Пашиняна", - отметил он.

Он уверен, что Путин среди армянских политиков поддерживает Роберта Кочаряна. "Он не скрывает свою дружбу с Кочаряном, частые разговоры с ним. А у Пашиняна мало возможностей для реверансов, он и его премьерское кресло полностью зависят от Путина. Российский лидер открыто не заявит о поддержке Кочаряну, но своими действиями он показывает, что в Армении у него есть друг и надежный человек. Он показывает, кого бы он хотел видеть лидером Армении. А Кочарян может создать Пашиняну серьезные проблемы на выборах", - подчеркнул он.

Пашинян рассматривается в Москве как чуждый элемент

Армянский политический обозреватель Айк Халатян отметил две цели, которые преследует Пашинян своим визитом в Москву.

"Визит Пашиняна преследует две основные цели: внешнеполитическая и внутриполитическая. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в регионе, в частности выполнение трёхсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января по вопросу разблокирования коммуникаций. Вероятно, Пашинян поднимет и вопрос возвращения армянских пленных. Что касается внутриполитических целей, то в преддверии выборов Пашинян хочет показать, что у него нормальные отношения с Кремлем, что для существенной части армянских избирателей имеет важное значение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Халатян уверен, что Пашинян попробует убедить Путина, что он является гарантом неукоснительного выполнения трёхстороннего заявления от 9 ноября. "Примечательно, что резко критиковавший старые армянские власти за тесные отношения с Россией, обвинявший их за якобы постепенную сдачу суверенитета Пашинян после 9 ноября фактически превратил Армению из субъекта региональной политики в объект, что особенно наглядно проявилось во время нового трёхстороннего заявления 11 января, в котором никак не был отражён вопрос возврата армянских пленных. Хотя до поездки в Москву Пашинян уверял, что это для него приоритетный вопрос. При этом очевидно, что Пашинян и его команда, несмотря на их пророссийские заявления в последнее время, все равно воспринимаются в Москве как чуждые элементы, учитывая их политическое прошлое, а также регулярные скандальные обвинения в адрес России с целью сделать её в глазах армянского общества одним из главных виновников в поражении в карабахской войне. Главная надежда Пашиняна сейчас - это внушить Путину, что при всей антипатии Кремля к действующим армянским властям именно он является гарантом неукоснительного выполнения трёхстороннего заявления от 9 ноября", - отметил он. 

Итогом встречи лидеров трех стран 11 января стала реализация пункта соглашения от 9 ноября 2020 года о том, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью, указал 11 января блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "Железная дорога через Зангезур экономически нужна Азербайджану и России, интерес Армении здесь на третьем месте соответственно ее экономическому весу среди этих стран. Путин пробил то, что нужно России. А у Пашиняна нет способа надавить на ВВП, чтобы вернуться в Ереван с антиазербайджанским документом", – написал он в своей заметке "Второе московское заявление стало сокрушительным поражением Армении".

Он не разделяет мнение, что сам факт встречи Путина именно с Пашиняном указывает на поддержку армянского премьера на предстоящих выборах. "За день до встречи с Пашиняном Песков подтвердил факт переговоров Путина и Кочаряна, что было призвано продемонстрировать близость бывшего президента Армении с российским лидером. Понятно, что российские власти не могут не встречаться с руководством союзной страны. Но подобная информация в преддверии встречи, а также интервью Кочаряна на ведущем российском телеканале призваны продемонстрировать армянским избирателям особые отношения Путина и Кочаряна. Ведь ни с кем из двух других отставных армянских президентов российский лидер так часто и, главное, показательно не общается", - подчеркнул политический обозреватель.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Политологи увидели уловку в решении об отставке Пашиняна", "Участники митинга в Ереване назвали неприемлемой формальную отставку Пашиняна", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение обвиняемого по делу о фейках".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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