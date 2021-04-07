Полиция помешала участницам акции протеста прорваться в здание правительства Армении

07 апреля 2021, 13:38

Активистки движения "Вето" обвинили власти Армении в протурецкой политике и сокрытии информации о боевых потерях и пленных. Участницы митинга, приуроченного ко Дню материнства и красоты, попытались прорваться в здание правительства, минимум одну протестующую задержали.

Как писал "Кавказский узел", после трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года в Армении начались акции протеста. Часть из них проводят родственники без вести пропавших солдат. Так, 11 февраля протестующие на час перекрывали движение по улице возле здания правительства в Ереване. Они потребовали от властей в срочном порядке добиться утверждения Красным Крестом и ЕСПЧ списков тех, кто находится в азербайджанском плену.

20 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ходе осеннего обострения карабахского конфликта с армянской стороны погибли 3250 человек. Он также напомнил, что есть список без вести пропавших, но говорить о них как о погибших преждевременно, поскольку за последние несколько месяцев 10 человек из этого списка нашли живыми.

Женщины из общественно-политического движения "Вето" организовали сегодня, в День материнства и красоты, акцию протеста. Они собрались на площади Азнавура и совершили шествие к зданию правительства Армении. "Отныне в нашей жизни нет праздников. Мы уже шесть месяцев не можем перевернуть календарь с 10 ноября. Отныне праздники потеряли свое значение, нет желания и настроения их праздновать. Пока эти протурецкие власти остаются в нашей жизни и нашем государстве, мы не можем позволить себе жить обычной жизнью", - сказала одна из участниц митинга.

Полицейские перекрыли вход в здание правительства, на что протестующие ответили скандированием лозунга "Стыдно". Одна из участниц акции принесла с собой красную феску - традиционный турецкий головной убор. "Мы собрались здесь, чтобы надеть эту турецкую феску на голову властей. Вы готовитесь препятствовать нам?", - спросила она полицейских. Протестующие призвали полицейских расступиться и дать им возможность пройти в здание, а получив отказ, попытались прорваться силой. Когда это не удалось, участницы акции начали забрасывать здание правительства яйцами, передали "Новости-Армения".

Турция поддерживала Азербайджан в ходе осеннего обострения карабахского конфликта, который там называют Отечественной войной. В ходе акций протеста в Армении была поднята проблема договора 1921 года между РСФСР и Турцией, определившего границы Армении. Оппозиция потребовала от властей объявить этот договор незаконным.

В акции протеста принимают участие несколько десятков женщин, передал "Sputnik Армения". На видео, опубликованном на YouTube-канале издания, протестующие напирают на полицейский кордон у здания парламента. Одна из женщин держит в руках большую красную феску. Сотрудники полиции стоят, сцепившись друг с другом, и силу не применяют. Далее следуют кадры задержания протестующей. Полицейские хватают ее за руки и за ноги, чтобы внести в автозак.

Протестующие скандируют лозунг "Армения без турок". Перед акцией движение "Вето" распространило "Обращение ко всем матерям, армянским женщинам", в котором заявило, что "большую часть бремени в послевоенный период на себе несут армянские женщины". "По сей день предательские власти продолжают скрывать информацию о наших жертвах, раненых, пленных и без вести пропавших. Неопределенность достигла такого уровня, что матери, ищущие своих детей в лесах и горах, мечтают хотя бы найти останки, даже не зная, живы ли они, в плену или погибли. А матерям пленных, ожидающим возвращения своих детей, уже несколько месяцев снятся кошмары", - процитировал сегодня заявление News.am.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о протестных акциях армянской оппозиции - на тематической странице "Протесты в Армении".