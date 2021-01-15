Армянские политологи поспорили о последствиях встречи Путина, Алиева и Пашиняна

15 января 2021, 10:31

Москва не сможет продолжительное время выступать одновременно за независимость Нагорного Карабаха и за его принадлежность Азербайджану. Хотя стороны заключили соглашение о перемирии, карабахский конфликт не урегулирован, из-за чего Минская группа ОБСЕ, вероятно, в ближайшее время инициирует обсуждение статуса непризнанной республики, предположили политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 января провели переговоры по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, шагов по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. Также среди вопросов, которые обсуждались на встрече, были статус российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта, демаркационный процесс и гуманитарные проблемы.

По условиям трехстороннего соглашения, заключенного 9 ноября 2020 года, две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Переговоры в Москве 11 января проходили на фоне акций протеста армянской оппозиции, которая обеспокоена тем, что итоги встречи "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября 2020 года".

Россия не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе, заявил сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов. "Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, - не соответствует действительности", – отметил дипломат в связи со статьей премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 января на своем сайте опубликовал статью "Истоки 44-дневной войны", в которой, в частности, говорится, что "российские предложения по нагорно-карабахскому урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов".

Тон российского дипломата может говорить о том, что на встрече в Москве что-то пошло не так, считает редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. "Армянская сторона, возможно, упрекнула Россию в нивелировании сути конфликта и отказе поощрять Азербайджан к обсуждению статуса Карабаха", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Айрумян напомнила, что ранее Владимир Путин заявил, что "с точки зрения международного права Карабах является территорией Азербайджана", и это вызвало недоумение у Еревана. После встречи в Москве Никол Пашинян заявил, что вопрос о статусе Арцаха остается открытым. С другой стороны, по ее словам, встречу в Москве предварила телефонная беседа Владимира Путина и Эммануэля Макрона, и, согласно сообщению Елисейского дворца, Макрон настаивал на "политическом решении" конфликта в рамках Минской группы.

Стороны карабахского конфликта должны прийти к такому политическому соглашению, которое гарантирует долгосрочное соблюдение режима прекращения огня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого привел 7 января ТАСС.

"То есть, Россия понимает, что в Минской группе будет скоро инициировано обсуждение вопроса статуса Карабаха, и Москве придется либо заявить, что она против независимости, что будет воспринято в Армении в штыки, либо возобновить переговоры по повестке Франции и США, что вызовет оскомину у Баку. Кто прав, Пашинян или Попов, не суть важно. Интересное впереди: Москве придется делать сложный выбор, потому что время на имитацию паритетности в отношениях с Арменией и Азербайджаном исчерпывается. Москва не может одновременно быть за независимость Карабаха и за его принадлежность Азербайджану", – отметила Айрумян.

Ключевые вопросы в карабахском конфликте остаются нерешенными, считает бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Керри Кавано. "Ключевые вопросы остаются. Необходимо всеобъемлющее урегулирование с целью создания основы для прочного мира и процветания", – написал он 14 января на своей странице в Twitter.

В своей публикации Кавано назвал положительным аспектом трехсторонней встречи в Москве твердое намерение Путина работать по вопросу Нагорного Карабаха. А "тревожным аспектом" дипломат считает то, что "Алиев действует так, словно конфликт разрешен".

Война приостановлена, но карабахская проблема где была, там и осталась, изменился лишь формат конфликта, выразил схожее с Кевано мнение директор Института Кавказ, политолог Александр Искандарян. "На территории Азербайджана живут люди <…>. Они провозгласили Республику Арцах, которую азербайджанцы не признают, но в то же время, власть Азербайджана на эту территорию не распространяется", – сказал Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Факт того, что в Нагорном Карабахе присутствуют миротворцы, говорит о том, что проблема конфликта не решена, отметил он. "Есть карабахцы, и есть эта ситуация, которая не может продолжаться долго. <…> Азербайджан не может всех этих людей убрать, по крайней мере, ближайшие пять лет, поскольку там стоят миротворцы, и не хочет с ними договариваться. Соответственно, проблема остается", – отметил политолог.

Очень важной проблемой является проблема с беженцами и пленными, которая и дальше будет оставаться актуальной, считает Искандарян. "Так было все годы, вплоть до 2020 года: то эскалация возникает, то какие-то эксцессы, то кого-то стрельнут, то кого-то убьют, то какая-то диверсионная группа вылезет, то сколько-то метров попытаются откусить и так далее. <…> Это означает, что проблема осталась", – заключил политолог.

Трехсторонний формат переговоров (Армения, Россия, Азербайджан) способствует затягиванию урегулирования ситуации, считает политолог Андриас Гукасян. Текущие переговоры отражают заявление Ильхама Алиева о том, что "конфликт преодолен, и он в прошлом, а между армянским и азербайджанским народами нет больше никаких причин для вражды", отметил он. "Исходная идея, что, отложив статус, можно наладить мирные отношения между армянским и азербайджанским народом, имеют ложную предпосылку, и она не приведет к устойчивому миру в регионе", – сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

Армения продолжит выступать за самоопределение жителей Нагорного Карабаха, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. "Среди приоритетов армянских сторон также <…> создание условий для безопасного возвращения перемещенных из этих территорий лиц", – заявил Айвазян, слова которого привел 14 января "Sputnik Армения".

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".