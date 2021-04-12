Муниципальные выборы отразили состояние местного самоуправления в Абхазии

12 апреля 2021, 22:10

В четырех сухумских и одном галском округах, где явка избирателей 11 апреля оказалась слишком низкой, будут проведены повторные выборы в органы местного самоуправления. У депутатов районных и горсоветов нет полномочий, отсюда низкий интерес населения к местным выборам, считают абхазские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в Абхазии прошло голосование на выборах в органы местного самоуправления. Работе избиркомов мешали отключения электроэнергии. По итогам голосования в четырех избирательных округах Сухума, где почти 40 тысяч избирателей и 19 избирательных округов, отдать голоса за кандидатов в органы местного самоуправления пришли менее 25% избирателей. Наибольшую активность на выборах продемонстрировали жители Галского района, где явка составила 58%.

В Галском районе на 11 мест претендовал 21 кандидат в депутаты, в Ткуарчалском было зарегистрировано 22 кандидата на 15 мест, в Очамчырском - 54 кандидата на 32 места, в Гулрыпшском - 23 кандидата на 15 мест, в Сухумском - 25 кандидатов на 15 мест, в Гагрском - 39 кандидатов на 25 мест, в Гудаутском - 57 кандидатов на 29 мест. В Сухумское горсобрание, по данным избирательных комиссий, баллотировалось 44 кандидата, в горсобрания Пицунды и Нового Афона - соответственно 14 и 12 кандидатов.

В пяти округах Абхазии пройдут повторные выборы

Председатель Галской районной избирательной комиссии Игорь Амичба рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на избирательном округе №5 необходимо проводить повторные выборы, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

В Сухумской избирательной комиссии корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что на выборах в городские органы местного самоуправления отмечена крайне низкая явка, по четырем округам выборы не состоялись. Из 39,5 тысячи избирателей в выборах приняли участие 11 934 человека. В ближайшее время избирком определится с датой повторных выборов.

По данным избиркомов, в Галском районе в выборах приняли участие 58% избирателей, в Гулрыпшском районе - 32,8%, в Очамчырском районе 42,3%, в Сухумском районе - 37%, в Ткуарчалском - 39,5%, в Гудаутском - 40%.

У депутатов органов местного самоуправления очень низкая влиятельность

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии не имеют никакого значения, а сама эта ветвь власти не играет никакой роли, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

«Это даже не архаика, не архаизм, это просто то, что не нужно, потому что таким образом там не решаются никакие вопросы, и уровень муниципальных депутатов это ничто», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Антон Кривенюк.

По его мнению, абхазская общественность это хорошо понимает и осознает, об этом говорят результаты по явке на участки. «Еще в Сухуме муниципальные депутаты могут быть в качестве политического инструмента, придаточного, в каком-то виде, иногда в отдельных ситуациях и сюжетах. Но что касается региональных, то они вообще никакой роли не играют, ни на что не влияют, бюджетов не имеют, на политическую ситуацию никакого влияния не оказывают», - отметил Кривенюк.

С ним согласна журналист и писатель Надежда Венедиктова, она считает, что у депутатов органов местного самоуправления очень низкая влиятельность на политическую и социальную жизнь Абхазии.

«По опыту Сухумского городского собрания максимум, что делает новый депутат, он выбивает скромную детскую площадку, и на этом, как правило, его влияние на свой район заканчивается, потому что у них бюджета практически нет. Принимают они какие-то постановления, но это тоже в общем все довольно условно», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Надежда Венедиктова.

Она привела конкретный пример того, что об официальных решениях Сухумского городского собрания «забывают», их игнорируют и не выполняют. «Я присутствовала на семинаре по сухумской архитектуре. Там архитекторы жаловались, что заказчики абсолютно плевать хотели на их проекты. Заказывают архитектору проект на двухэтажный дом, а потом делают 6-8 этажей. А на семинаре присутствовала бывшая депутат Сухумского городского собрания, она сказала, что они голосовали за то, что в центре Сухума запрещено строить больше чем 6 этажей. Ей говорят - нет такого. А она говорит - я прекрасно помню, что я сама поднимала руку», - рассказала Венедиктова.

Она считает, что городские депутаты никакого влияния на жизнь своих избирателей не оказывают. «Я видела, что бывший председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия, который сейчас возглавляет администрацию Галского района, говорил, что местные советы помогают власти. Мне кажется, что Сухумское городское собрание должно помогать самому городу и его жителям», - заявила Венедиктова.

Она отметила, что несмотря на хорошую погоду в Абхазии выборы ажиотажа среди избирателей не вызвали, а на четырех участках кворум не собрался, несмотря на низкий порог по явке в 25%. Большое количество желающих участвовать в выборах Венедиктова объясняет тем, что будучи депутатом местного самоуправления, можно делать «какие-то свои дела». «Козыряя удостоверением в своих интересах, можно что-то сделать - открыть магазин [к примеру]. Для некоторых - это очередной шаг в карьере, таким образом привлекают к себе общественное внимание», - рассказала Венедиктова.

При этом она отметила, что как правило и в парламент Абхазии избираются люди без солидного бэкграунда, по принципу «он хороший парень». «На последних выборах по одному округу было восемь кандидатов, и в их числе бывший министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Он много лет жил в Европе, прекрасно владеющий несколькими языками опытный человек, всесторонне образованный, языковед - он занял только шестое место. Это зависит от культуры избирателей, которые голосуют по принципу «он мой сосед, родственник, или он обещал, что он нам фонарь поставит», - считает Венедиктова.

При этом политическая программа кандидата мало интересует избирателей, их интересует конкретная выгода, заключила она.

Кандидаты в депутаты на последних местных выборах в Абхазии фактически не вели агитационную кампанию, а многие из молодых кандидатов восприняли выборы как трамплин для политической карьеры, заявили ранее "Кавказскому узлу" журналисты Изида Чания и Инал Хашиг.

Депутат парламента считает необходимым менять подход к выборам

По сравнению с аналогичными выборами в 2016 году сейчас явка избирателей на голосование ниже, в Сухуме явка увеличилась после пяти часов вечера, указал бывший депутат сухумского городского собрания, депутат парламента Абхазии Лаша Ашуба. Говоря об особенностях нынешних выборов, Ашуба предположил, что на явке избирателей отразилась пандемия COVID-19, передает радио Sputnik, в эфире которого выступил депутат.

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии должны были состояться в ноябре прошлого года. Парламент Абхазии принял решение отложить выборы на полгода на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 12 апреля составляет 13 721 человек, 217 из них умерли, выздоровели 13 274 человека. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 30 человек, сообщается на странице Минздрава Абхазии в Facebook. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ашуба также указал, что в Сухуме в местные органы власти идут молодые люди возрастом от 25 до 35 лет. «Женщин в этом году идет меньше, если на прошлых выборах шло более 10, то в этом году идут всего четыре женщины. Кандидаты, которые идут после университета, таких нет, насколько мне известно, поскольку возраст 25 лет предусматривает так или иначе стаж работы, хотя напрямую это не отражено в законе. Думаю, что подобное изменение должно быть отражено в законе, что стаж работы кандидатов в депутаты местных органов должен быть хотя бы три года», - заявил Ашуба.

При этом он считает, что местные органы власти - это представители населения города. «Сухум - большой город, это 60 тысяч человек, это люди, которые принимают внутренние решения в городе, различного рода распоряжения и акты, издаваемые органами местной власти, и они влияют на жизнь горожан, поэтому представлять горожан должен человек, обладающий определенным опытом», - считает Ашуба.

При этом избирателям в Абхазии, по его мнению, тоже необходимо менять свой подход к выборам. «По принципу «хороший парень» мы уже долго и много выбираем людей, но мы должны выбирать прежде всего по каким-то профессиональным и другим критериям, по степени полезности для города и для горожан», - заключил Ашуба.