Урна для бюллетеней на избирательном участке в Абхазии. Фото: REUTERS/Kazbek Basayev

12 апреля 2021, 00:40

Низкая явка избирателей сорвала выборы в четырех округах Сухума

В четырех из 19 избирательных округов столицы Абхазии отдать голоса за кандидатов в органы местного самоуправления пришли менее 25% избирателей. Наибольшую активность на выборах продемонстрировали жители Галского района, где явка составила 58%. 

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в 08:00 мск начались выборы в органы местного самоуправления в Абхазии. Работе избиркомов мешали отключения электроэнергии. В Сухуме, где 40 тысяч избирателей и 19 избирательных округов, к 12.30 мск 11 апреля ни в одном избирательном округе выборы не состоялись, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава, оценив явку как низкую.

В Галском районе на 11 мест претендует 21 кандидат в депутаты, в Ткуарчалском зарегистрировано 22 кандидата на 15 мест, в Очамчырском - 54 кандидата на 32 места, в Гулрыпшском - 23 кандидата на 15 мест, в Сухумском - 25 кандидатов на 15 мест, в Гагрском - 39 кандидатов на 25 мест, в Гудаутском - 57 кандидатов на 29 мест. В Сухумское горсобрание, по данным избирательных комиссий, баллотируются 44 кандидата, в горсобрания Пицунды и Нового Афона - соответственно 14 и 12 кандидатов.

Голосование на выборах в органы местного самоуправления завершилось в Абхазии в 20:00 мск 11 апреля. "Последние данные по явке избирателей были за 18:00 мск. Согласно им, в 12 из 19 столичных округов выборы состоялись и можно уже говорить о легитимности Сухумского городского собрания нового созыва. Как обстоят дела в остальных округах - покажет уже подсчет голосов", - привело ТАСС слова член избирательной комиссии Сухума.

В четырех избирательных округах Сухума не удалось преодолеть 25-процентный избирательный порог, поэтому в этих округах выборы считаются не состоявшимися, сообщило "Апсны пресс" со ссылкой на заместителя председателя столичного избиркома Лану Цааву.

Из 19 округов в столице Абхазии выборы в местные органы власти по явке не состоялись в четырех. Всего в выборах приняло участие 29,97% избирателей. В остальных районах выборы состоялись во всех округах. В Галском районе явка по району составила 58% - в выборах приняли участие 506 из 859 человек, обладающих абхазским гражданством. В Гулрыпшском проголосовали около 32,8% избирателей. В Очамчырском районе явка избирателей составила 42,3%. В Сухумском районе проголосовали около 37% жителей, в Ткуарчалском - 39,5%. Итоги выборов будут подведены 12 апреля, сообщил "Спутник Абхазия".

Выборы прошли без происшествий, сообщило МВД Абхазии на своем сайте.

Для удобства работы избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления "Черноморэнерго" решило не производить плановые отключения электричества в республике, говорится в другой публикации издания.

Напомним, в ноябре 2020 года из-за увеличения потребления и изношенности электросетей в Абхазии вводился график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря Абхазия начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии. Перед Новым годом жители Сухума жаловались, что энергоснабжение в городе отключается ежедневно. Как добыча криптовалют связана с энергетическим кризисом в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Примечание:

"Ужесточение штрафов за майнинг подчеркнуло проблемы с ГЭС и электросетями в Абхазии", "Призывы оппозиции сменить власть столкнулись с апатией жителей Абхазии", "Журналисты сочли арест Авидзбы возможностью для укрепления позиций Бжании"

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