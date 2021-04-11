Выборы в Абхазии проходят на фоне политической апатии кандидатов и избирателей

11 апреля 2021, 18:24

В Абхазии, где сегодня проходят выборы в органы местного управления, членам избиркомов приходится пользоваться фонариками и свечами из-за перебоев со светом, при этом в некоторых округах выборы уже признаны состоявшимися, сообщили в районных комиссиях. Кандидаты в депутаты фактически не вели агитационную кампанию, а многие из молодых кандидатов восприняли выборы как трамплин для политической карьеры, указали журналисты Изида Чания и Инал Хашиг.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 8 мск начались выборы в органы местного самоуправления в Абхазии. Избирателям предстоит избрать 142 депутата семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского горсобрания, по девять депутатов в горсобрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.

В Галском районе на 11 мест претендует 21 кандидат в депутаты, в Ткуарчалском зарегистрировано 22 кандидата на 15 мест, в Очамчырском - 54 кандидата на 32 места, в Гулрыпшском - 23 кандидата на 15 мест, в Сухумском - 25 кандидатов на 15 мест, в Гагрском - 39 кандидатов на 25 мест, в Гудаутском - 57 кандидатов на 29 мест. В Сухумское горсобрание, по данным избирательных комиссий, баллотируются 44 кандидата, в горсобрания Пицунды и Нового Афона - соответственно 14 и 12 кандидатов.

В Галском районе 872 избирателя и 11 избирательных участков, по данным на 12.30 мск явка на избирательные участки составила 35%, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель районного избиркома Игорь Амичба. По его словам, участки снабжены дезинфицирующими средствами и масками.

В Очамчырском районе, где зарегистрировано 15 204 избирателя, к 12.30 мск на участки пришли 25%, к этому времени в 12 из 32 избирательных округов выборы уже признаны состоявшимися, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель районного избиркома Роберт Шикунба. В Очамчырском районе, по словам Шинкубы, избирательные участки и комиссии также обеспечены антисептиками и медицинскими масками.

В Ткуарчалском районе, по данным на 12.30 мск, выборы состоялись на семи из восьми избирательных округов. Всего в районе 5100 избирателей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель районного избиркома Виталий Чачхалия.

В Сухумском районе к 12.30 мск в одном избирательном округе выборы состоялись, там проголосовало 25% избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель районного избиркома Беслан Джопуа. В районе зарегистрировано 6510 избирателей, добавил он.

В Сухуме, где 40 тысяч избирателей и 19 избирательных округов, к 12.30 мск ни в одном избирательном округе выборы не состоялись, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель городской избирательной комиссии Адгур Лагвилава, оценив явку как низкую.

Сотрудник Гагрской избирательной комиссии сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что явка к 12.30 мск составила около 15%.

Председатель избирательной комиссии Гудаутского района Лаврентий Губаз сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по данным на 12.30 мск явка составила примерно 11%. Всего в районе 24 тысячи избирателей и 29 округов. По словам Губаза, все избирательные участки снабжены дезинфицирующими средствами и медицинскими масками.

Он пожаловался на частые отключения света на избирательных участках. "Члены комиссий для освещения используют лампы на батареях или свечи. На некоторых участках очень прохладно, поскольку их отопление зависит от электроэнергии", - рассказал Губаз.

В ноябре 2020 года из-за увеличения потребления и изношенности электросетей в Абхазии вводился график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря Абхазия начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии. Перед Новым годом жители Сухума жаловались, что энергоснабжение в городе отключается ежедневно. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". Как добыча криптовалют связана с энергетическим кризисом в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Чания упрекнула кандидатов в отсутствии конкретики в предвыборных программах

Предвыборная агитационная кампания в Абхазии проходила на фоне «минимума контактов с избирателями», сказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Нужная» Изида Чания. "Никаких пресс-конференций, круглых столов, прямых эфиров и встреч в районах. Большую часть кандидатов, которые по замыслу должны решать бытовые проблемы жителей округа, избиратели и в глаза не видели", - сообщила Чания.

По ее словам, "шаблонные программы" кандидатов были расклеены в подъездах домов и на заборах, а личности кандидатов избиратели вычисляли в соцсетях. "К примеру, по отчествам можно определить, что папа твоего кандидата был когда-то госчиновником или является им сейчас, или что кандидат представляет партию, которая много лет находится в анабиозе. Не знаю, с чем это связано, но среди выдвиженцев много таможенников и энергетиков, и живут они часто в другом округе, а судя по программам, еще и на другой планете", - сказала журналистка.

В программах кандидатов были "общие фразы и никаких конкретных шагов" по улучшению жизни избирателей, пояснила она. "Избиратель имеет права знать, как кандидат заставит коммунальщиков чистить мусоропровод или канализацию, чинить лифты, которые давно представляют опасность для жителей многоэтажек, готовы ли кандидаты вступить в конфликт с исполнительной властью, защищая права пожилой сухумчанки, которую мелкие мошенники оставили без квартиры", - высказала свое мнение Изида Чания.

Выборы в органы местного самоуправления не менее важны, чем парламентские и президентские, поскольку именно по работе на местах жители судят о власти в целом, считает Чания. "Но у нас абхазские избиратели не могут назвать имени своего депутата в собрании, а за помощью в решении своих вопросов обращаются либо к президенту, либо в СМИ. Это говорит о том, что механизм связи «население – власть», который оправдывает существование муниципальных органов самоуправления, изначально нарушен даже на законодательном уровне", - сказала она.

Места в собраниях интересны кандидатам как трамплин для политической карьеры

Изида Чания также раскритиковала 25-процентный порог по явке: она убеждена, что набрать такое количество избирателей в Абхазии, где развиты родственные связи, несложно. При этом Чания отметила, что в Абхазии можно быть одновременно чиновником и депутатом собрания. По ее мнению, зачастую депутаты органов местного самоуправления используют собрания как стартовую площадку для дальнейшей политической карьеры и не собираются улучшать жизнь избирателей.

Депутаты собраний избираются на четыре года и работают без зарплаты, при этом на выборы заявлено намного больше кандидатов, чем четыре года назад, обратил внимание главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

"Это говорит о внутриполитической конкуренции. Очень много молодых людей, они стали понимать, что это начальный трамплин для будущей политической карьеры", - сказал Хашиг корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазское общество, по его мнению, пребывает в политической апатии. "Многие идут сегодня голосовать просто по традиции. Это еще советские люди, которые всегда ходили и ходят сейчас. Я думаю во многих местах явки может и не быть", - сказал Хашиг.

По его мнению, многие люди стали также ценить свои голоса и не хотят отдавать их "кому попало". "И если не видят реальных депутатов среди кандидатов, то лучше вообще не пойдут на участки", пояснил Инал Хашиг.