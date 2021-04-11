11 апреля 2021, 09:31

Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Абхазии

Для голосования на выборах депутатов в семь районных и три городских собрания, а также в сельские и поселковые органы местного самоуправления в Абхазии открылись 198 избирательных участков.

Как писал "Кавказский узел", выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в Абхазии в ноябре 2020 года, однако в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране их бело решено перенести на 11 апреля.

За сутки в Абхазии заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у 22 человек, сообщил 10 апреля оперштаб по защите населения от CODID-19. Сначала эпидемии был выявлен 13 691 случай заражения,  217 человек умерли, 13190 излечились. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Выборы в органы местного самоуправления начались в Абхазии в 08.00 мск, сообщило сегодня "Апсныпресс". Избирателям предстоит избрать 142 депутата семи районных собраний, 19 депутатов Сухумского городского собрания и по 9 депутатов в городские собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.

В районное собрание в Галском районе на 11 мест претендует 21 кандидат в депутаты, в Ткуарчалском районе на 15 мест зарегистрировано 22 кандидата, в Очамчырском районе на 32 места - 54 кандидата, в Гулрыпшском районе на 15 мест - 23 кандидата, в Сухумском районе на 15 мест - 25 кандидатов,  в Гагрском районе на 25 мест - 39 кандидатов, в  Гудаутском на 29 мест - 57 кандидатов, со ссылкой на окружные избирательные комиссии ТАСС.

В Сухумское городское собрание, по данным избирательных комиссий, баллотируются 44 кандидата, в городские собрания Пицунды и Нового Афона -  соответственно 14 и 12 кандидатов.

На всех избирательных участках дежурят сотрудники милиции, санитарно-эпидемиологическая служба призвала избирателей соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, отмечается в сообщении.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, они смогут проголосовать в 161 избирательном округе и на 198 избирательных участках, сообщил "Спутник-Абхазия". Нынешний состав депутатов в органы местного самоуправления Абхазии был избран в 2016 году, отмечается в сообщении.

Примечание:

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