Более 1000 азербайджанцев ждут близ Куллара пропуска на родину

21 сентября 2020, 21:42

Большинство граждан Азербайджана, ожидающих отправки на родину на приграничной территории близ дагестанского селения Куллар, живут вне официального палаточного лагеря. В выходные дни и понедельник к Куллару приезжает максимальное число людей, рассказали представитель азербайджанской национальной организации Афиг Аллахвердиев и местный житель.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана организован пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. 8 и 15 сентября из Куллара в Азербайджан отправились по 456 человек.

Вокруг официального лагеря близ Куллара расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией - рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Более 800 граждан Азербайджана находятся вне официального лагеря, организованного сотрудниками МЧС близ Куллара, однако точное количество обитателей стихийного лагеря установить невозможно, поскольку на приграничную территорию постоянно прибывают люди, сообщил "Кавказскому узлу" представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

По словам Аллахвердиева, такие приблизительные цифры сообщают ему доверенные люди, находящиеся в лагере. Кроме того, активист косвенно судит о числе прибывающих в лагерь людей по числу звонков от соотечественников - по его словам, в последнюю неделю в Куллар ежедневно приезжают новые граждане Азербайджана.

"Сейчас прибывает очень много машин [на приграничную территорию – прим. «Кавказского узла»]. Многие приезжают на своих машинах. Они там ночуют в машинах, поэтому точно сказать невозможно, но где-то 700- 800 человек в неофициальном лагере", - рассказал Аллахвердиев.

В районе Куллара держится достаточно теплая погода, поэтому люди могут находиться вне официального лагеря. По подсчетам Аллахвердиева, в среднем в день в стихийный лагерь могут прибывать по 7-10 человек, но в субботу, воскресенье и понедельник число людей на приграничной территории кратно увеличивается: многие граждане Азербайджана приезжают к Куллару из окрестных сел и городов, надеясь пересечь границу в составе очередной группы.

Очередная отправка группы людей в Азербайджан назначена на 22 сентября. Список из примерно 500 человек уже сформирован в соответствии с очередностью, приоритетного права на проезд через границу никому не предоставляли.

Запросов на помощь от обитателей лагеря стало меньше, отметил активист. Он связывает это с тем, что люди достаточно быстро покидают лагерь, а не ждут отправки домой месяцами, как бывало прежде. "Запросов на материальную помощь пока нет. За неделю обращался один человек, ему нужны были лекарства", - сказал Афиг Аллахвердиев.

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" " Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе ". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Информации о планах открытия российско-азербайджанской границы пока нет, хотя и Азербайджан, и Россия после 21 сентября открывают границы с Казахстаном, отметил активист. Возобновление авиасообщения между Россией и Казахстаном откроет азербайджанцам, застрявшим в РФ, еще один путь на родину: они смогут добраться до Азербайджана с пересадкой в Казахстане, однако пока неизвестно, сколько будет стоить такой перелет.

В официальном палаточном лагере находятся 360 человек, в том числе 37 женщин 15 детей, рассказал в комментарии "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану. "Завтра будет отправка через государственную границу. [На приграничную территорию] наблюдается приток людей", - сообщил представитель управления.

Местный житель Ризван подтвердил, что в конце каждой недели и по понедельникам число людей на приграничной территории близ Куллара заметно увеличивается. За территорией официального лагеря находятся несколько самодельных палаток. Погода в Кулларе держится теплая, температура по ночам не отпускается ниже 16-17 градусов, отметил он.

Ризван видит обитателей лагеря по дороге на работу, так как палаточный находится рядом с селом. "Я его каждый день вижу. Сегодня, в понедельник, люди приезжают, потому что составляются списки на завтра. В понедельник и во вторник [число людей] визуально увеличивается", - рассказал мужчина.

В преддверии еженедельной отправки людей через границу меры безопасности в лагере усиливаются, однако это никак не влияет на жизнь в самом Кулларе, отметил он. По словам Ризвана, по вторникам из лагеря к границе выезжают два-три автобуса с людьми.