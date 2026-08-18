Ростовская область подверглась атаке дронов

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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили в Ростовской области более 80 беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью атаке дронов подверглись Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Красносулинский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 80 беспилотников.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 17 августа силы ПВО обезвредили более 50 беспилотников в пяти городах и девяти районах области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 16 августа число погибших при ночной атаке дронов на регион возросло до пяти, еще один человек получил ранения.