Визит грузинского политика привел к политическому конфликту в Абхазии

26 августа 2020, 15:47

Абхазская оппозиция потребовала отставки советника президента, организовавшего поездку главы партии "Альянс патриотов Грузии" Ирмы Инашвили в Гальский район. Визит был согласован с Россией, считают грузинские политологи.

Президент Абхазии Аслан Бжания и глава его администрации Алхас Квициния 25 августа встретились с представителями оппозиционной партии "Аруаа". Оппозиционеры заявили, что 18 августа члены партии "Альянс патриотов Грузии", в том числе ее глава Ирма Инашвили, незаконно пересекли границу и побывали в Абхазии, а организовал это помощник абхазского президента Лаша Сакания. Представители "Аруаа" потребовали отставки Сакании.

Аслан Бжания ответил на это, что знал о действиях своего помощника, но пообещал рассмотреть требование оппозиции. На 27 августа запланирована встреча президента с депутатами парламента, где также будет рассматриваться этот вопрос, со ссылкой на секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамбу сообщила 25 августа абхазская "Нужная газета".

В свою очередь, члены "Аруаа" по итогам встречи с президентом написали обращение к генеральному прокурору Абхазии. "Просим Вас срочно принять меры прокурорского реагирования на сообщения о незаконном неоднократном переходе 18 августа 2020 г. (приблизительно в 13:00 в Абхазию и в 18:00 в Грузию) государственной границы на КПП «Ингур» вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили", - приводится текст обращения в другой публикации издании от 25 августа.

Переговоров с Инашвили не было, заявил Сакания

Сам Лаша Сакания еще 23 августа признал, что обеспечил визит в Абхазию Ирмы Инашвили. Он подчеркнул, что не вел никаких переговоров с Инашвили, и выразил готовность поклясться в этом. "Это была сугубо гуманитарная акция, о которой меня попросили мои друзья из России без каких-либо политических аспектов и последствий", - заявил Сакания. Он пояснил, что "старые друзья из Российской Федерации" попросили его помочь в передаче иконы из Грузии в абхазский Илорский храм, информировало 23 августа "Апсадгьыл-инфо".

МИД Абхазии не был оповещен о приезде грузинской делегации, хотя именно это ведомство уполномочено выдавать разрешение на пересечение границы, отметил Лаша Сакания. "Я осознанно не ставил в известность ни главу Гальского района, ни главу МИД Абзазии именно для того, чтобы не придавать этому мероприятию какой-либо официальный статус", - приводятся слова Сакании в публикации.

Ирма Инашвили 24 августа разместила на своей странице в Facebook фотографии из поездки в Абхазию. Она написала, что вместе с ней был член "Альянса патриотов" Георгий Ломия. "Мы с Георгием Ломия пожертвовали икону Богородицы Марии Илорийскому собору Божией Матери", - сообщила Инашвили.

В пресс-службе "Альянса патриотов" отказались пояснять корреспонденту "Кавказского узла", каковы были цели и результаты поездки Ирмы Инашвили в Гальский район Абхазии.

Поездка Инашвили возмутила грузинскую оппозицию

Визит Ирмы Инашвили в Абхазию вызвал недовольство и в Грузии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) заявила, что визит организован по договоренности с Россией и правящей партией "Грузинская мечта". "«Альянс патриотов» - это откровенно пророссийская сила, являющаяся сателлитом партии «Грузинская мечта» <...> Возвращение на территорию Грузии без какой-либо самоизоляции или карантина указывает на то, что они действовали именно при поддержке «Грузинской мечты»", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление представителя ЕНД Хатии Деканоидзе, прозвучавшее 21 августа в эфире "Мтавари Архи".

Член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Церетели заявил в эфире телеканала, что "невозможно себе представить, как это могло произойти без согласования с правительством".

Визит Инашвили согласован с российской стороной, считают политологи

Бывший государственный министр по делам примирения и гражданской интеграции Грузии Паата Закареишвили заявил корреспонденту "Кавказского узла", что нет проблемы в визите Инашвили в Абхазию. "Напротив, я только за то, чтобы осуществлялись прямые контакты с абхазами и осетинами в Цхинвальском регионе. Тем более, что Ирма Инашвили не нарушала никаких законов - она не пересекала государственную границу Грузии, она направилась в один из районов Грузии", - сказал Закареишвили, имея в виду, что Грузия продолжает считать Абхазию частью своей территории.

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, оккупированными Россией территориями. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия признала независимость Абхазии, размещена на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Ирме Инашвили позволили пересечь границу, поскольку за этим визитом стояла Россия, предположил Закареишвили. "Скорее всего, это был обычный пиар-ход, за которым стояла Россия. Лаша Сакания подтвердил, что его попросили российские друзья. Это было создание видимости того, что партия «Альянс патриотов» что-то может решать с абхазами, хотя они и близко к абхазам не подошли", - заключил Паата Закареишвили.

Политолог Мамука Арешидзе полагает, что Ирма Инашвили не встречалась с официальными лицами Абхазии. "Насколько я знаю, она предала Илорскому собору икону, которую написал член ее партии Давид Тархан-Моурави, но никаких встреч с абхазами у нее не было", - сказал Арешидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что поездка Инашвили может привести к падению рейтинга "Альянса патриотов" в Грузии перед парламентскими выборами. "Единственный аргумент, который может привести «Альянс» - это то, что они настолько влиятельны, что могут встретиться с абхазами, заехать на оккупированную территорию. Но это очень слабый аргумент", - констатировал Арешидзе.

Однако политолог Ника Читадзе предположил, что визит в Абхазию мог бы привлечь на сторону "Альянса патриотов" голоса беженцев из Абхазии и жителей Гальского района, для которых Илорский храм является культовым объектом. "Часть населения Гальского района лояльно относится к России. Россия заинтересована в том, чтобы Ирма Инашвили набрала определенное количество голосов и провела бы своих представителей в Грузию, чтобы в парламенте у России появилось свое лобби. Без ведома России никто не позволил бы Ирме Инашвили пересекать линию разграничения", - заявил Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".