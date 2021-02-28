Родные Джумаева обнародовали видео с ним из суда

28 февраля 2021, 18:17

Родственникам чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, арестованного за драку с силовиками на акции в поддержку Навального в Москве, удалось пообщаться с ним в зале суда и убедиться, что он получает их посылки, следует из обнародованных ими в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, задержали его в Псковской области и арестовали до 23 марта. Джумаеву предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 15 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Джумаева, поскольку тот находился на карантине по коронавирусу и не мог участвовать в заседании.

Видео "с Сайд-Мохьмадом Джумаевым после заседания суда" опубликовал 27 февраля в Facebook Берсан Заитов. "В коридоре здания и на выходе двоюродному брату с отцом удалось всё-таки увидеть парня и перекинуться несколькими подбадривающими фразами. Напомню, заседания проходят в закрытом режиме, и родители не имеют возможности увидеть сына. Приходится ловить момент украдкой. Джумаев, как видно, абсолютно не унывает, держится храбро и искренне рад встретить родных хоть мельком, оглядывается, улыбаясь", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована тремя видеороликами. На первом из них сотрудники полиции выводят молодого человека из автозака, на втором видно, как его заводят в кабинет. При этом человек, снимающий видео на телефон, окликает Джумаева, тот отвечает ему с улыбкой. "Посылка дошла?" – спрашивает, в частности, автор видео. "Да, и не одна", - отвечает Сайд-Мухаммад Джумаев.

На третьем ролике видно, как сотрудники полиции выводят Джумаева из здания и ведут к автозаку.

Видео, снятое внутри здания, разместила на своей странице в Instagram и пользователь larisa_liza_, которая позиционирует себя как близкая родственница Джумаева. "Сегодня провели судмедэкспертизу. Результатов пока не знаем. Лучше бы провели экспертизу спортивную (говорят есть такая), ее результаты были бы очевидными. Посылки получил, и не одну. Расположение духа не теряет. Чувствует себя хорошо", - говорится в аннотации к ролику.

К 18.15 мск 28 февраля под публикацией Берсана Заитова размещено 18 комментариев, а под публикацией в Instagram – 347. Авторы комментариев, опубликованных на русском языке, выразили поддержку Джумаеву. "Дай Аллах, чтобы у Сайду все было хорошо и он быстрее вернулся к матери, улыбается, дай Бог, чтобы у него все было хорошо", - написала, в частности, пользователь Instagram Гулима Туребекова. "Спасибо Вам за видео! Надеемся, что по воле Аллаха Сайд-Мохмад совсем скоро будет дома!" – обратилась к авторам публикации tomochka. "Ой, парень какой молодец, не унывает. Храни его бог!" – написал пользователь rybkinamaiia.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" юристы предположили, что следствие по делу Джумаева не будет долгим, а приговор вряд ли будет мягким. Теоретически Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, указали ранее "Кавказскому узлу" и юрист Евгений Черноусов и исполняющий обязанности руководителя московского отделения "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов. Пристальное внимание к делу Джумаева может как положительно, так и отрицательно сказаться на приговоре, отметила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, считают чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Еще до задержания Джумаева чеченские власти отреагировали на его конфликт с силовиками. Так, советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

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