Активист Владимир Кругляков. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

31 января 2021, 20:31

Волгоградский активист отпущен из полиции после задержания

Более четырех часов провел в полиции после задержания "по ориентировке" активист Владимир Кругляков. К активистам применили физическую силу при изъятии вещей, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек. Силовики, в частности, задержали активистов Галину Тихенко, Наталью Дорожнову, Владимира Тельпука и Владимира Круглякова.

Перед акцией протеста, 29 января, суд заключил под стражу на 10 суток координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга".

Активист Владимир Кругляков отпущен из отдела полиции №4 Волгограда, где провел  четыре часа. "Меня похитили неизвестные люди в штатском, не предъявив никаких требований и документов. Сказали, что подхожу по ориентировке",  - рассказал Кругляков корреспонденту "Кавказского узла".

Активиста задержали около 14.00 мск, освободили в 18.39 мск, сообщил он. "Забрали меня во дворе дома по проспекту Ленина, где я шел с другими активистами. Меня посадили в полицейскую машину, которая доставила в отдел полиции №4. В полиции у нас изымали личные  вещи, я не хотел их отдавать. Вещи изъяли, но они были при нас,  когда я попытался их взять, ко мне и другому активисту, Тимофею Андронову, была применена физическая сила.  Мы берем свои вещи, не отдаем, они пытаются отобрать. Мне на ноготь давили. Когда писали протокол досмотра, понятых при этом не было. Понятые не присутствовали, они пришли и только подписали", - отметил активист.

Полицейские "не нашли достаточных доказательств при составлении протокола, взяли только обязательство о явке", сообщил Кругляков. Он добавил, что явиться в полицию должен 4 февраля.

Подруга одного из задержанных участников акции, Анжела уже несколько часов находится у отдела полиции № 4 и  не может  получить информацию о  местонахождении своего друга, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

"Я жду друга, уже шесть часов как он задержан, и пять с половиной часов он не выходит на связь. Он отправлял  геолокацию, что находится в ОП-4. Я туда звонила, мне сказали, что его там нет. Хотя за это время его могли бы уже внести в списки.  В "ОВД-инфо" говорят, что о нем и еще о троих находившихся вместе с ним в автозаке нет информации.  Последнее сообщение, которое я ему послала, было о том, чтобы он отправил ходатайство о допуске защитника, на этом моменте оборвалась связь. Скорее всего, у него отобрали телефон", - сообщила она.  Анжела добавила, что ее друг не местный житель.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики пресекли акцию сторонников Навального в Волгограде", "Волгоградская полиция задержала координатора штаба Навального за агитацию", "Число оштрафованных после акции протеста в Волгограде достигло 41".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 февраля 2021, 00:03

31 января 2021, 23:21

31 января 2021, 23:00

31 января 2021, 22:22

  • Сторонница Навального оштрафована в Кабардино-Балкарии за анонс акции

    Прохладненский районный суд вынес сегодня решение оштрафовать на 20 тысяч рублей активистку Анастасию Емельянову за организацию "аквадискотеки" против коррупции. Суд рассматривал как доказательство видео "овощного пикета", на котором плакаты "держали" клубни картофеля, сообщила активистка.

31 января 2021, 21:30

  • Астраханская полиция задержала не менее 4 участников акции протеста

    Участников сегодняшней акции протеста в Астрахани задерживали, когда они уже выходили с площади Ленина, на которой проводилась акция в поддержку Алексея Навального. Также не менее трех активистов были доставлены в отделения до начала акции. Полицейские объяснили задержания необходимостью установить причастность задержанных к акции протеста 23 января.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи