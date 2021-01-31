Волгоградский активист отпущен из полиции после задержания

31 января 2021, 20:31

Более четырех часов провел в полиции после задержания "по ориентировке" активист Владимир Кругляков. К активистам применили физическую силу при изъятии вещей, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек. Силовики, в частности, задержали активистов Галину Тихенко, Наталью Дорожнову, Владимира Тельпука и Владимира Круглякова.

Перед акцией протеста, 29 января, суд заключил под стражу на 10 суток координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга".

Активист Владимир Кругляков отпущен из отдела полиции №4 Волгограда, где провел четыре часа. "Меня похитили неизвестные люди в штатском, не предъявив никаких требований и документов. Сказали, что подхожу по ориентировке", - рассказал Кругляков корреспонденту "Кавказского узла".

Активиста задержали около 14.00 мск, освободили в 18.39 мск, сообщил он. "Забрали меня во дворе дома по проспекту Ленина, где я шел с другими активистами. Меня посадили в полицейскую машину, которая доставила в отдел полиции №4. В полиции у нас изымали личные вещи, я не хотел их отдавать. Вещи изъяли, но они были при нас, когда я попытался их взять, ко мне и другому активисту, Тимофею Андронову, была применена физическая сила. Мы берем свои вещи, не отдаем, они пытаются отобрать. Мне на ноготь давили. Когда писали протокол досмотра, понятых при этом не было. Понятые не присутствовали, они пришли и только подписали", - отметил активист.

Полицейские "не нашли достаточных доказательств при составлении протокола, взяли только обязательство о явке", сообщил Кругляков. Он добавил, что явиться в полицию должен 4 февраля.

Подруга одного из задержанных участников акции, Анжела уже несколько часов находится у отдела полиции № 4 и не может получить информацию о местонахождении своего друга, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

"Я жду друга, уже шесть часов как он задержан, и пять с половиной часов он не выходит на связь. Он отправлял геолокацию, что находится в ОП-4. Я туда звонила, мне сказали, что его там нет. Хотя за это время его могли бы уже внести в списки. В "ОВД-инфо" говорят, что о нем и еще о троих находившихся вместе с ним в автозаке нет информации. Последнее сообщение, которое я ему послала, было о том, чтобы он отправил ходатайство о допуске защитника, на этом моменте оборвалась связь. Скорее всего, у него отобрали телефон", - сообщила она. Анжела добавила, что ее друг не местный житель.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".