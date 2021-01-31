Волгоградцы на протестной акции выразили недовольство властями

31 января 2021, 16:44

Организаторы акции за Навального в Волгограде оценили ее численность в 500 человек, часть участников задержаны. Активисты объяснили свое решение выйти на уличный протест недовольством политикой властей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек.

Перед акцией протеста, 29 января, суд заключил под стражу на 10 суток координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга".

В Волгограде задержаны, по разным данным, от девяти до 18 человек

Участники акции в Волгограде начали собираться около 12.00 на площади Ленина, примерно в это же время к площади подъехали машины Росгвардии и полицейские автозаки. Полицейские через мегафон предупреждали о незаконности акции. После того, как начались задержания, из толпы послышались выкрики: «Соблюдайте Конституцию!», «Соблюдайте международный пакт о гражданских и политических правах!» и другие. Часть людей ушла с площади через коридор силовиков, а несколько десятков человек направились шествием в сторону областной администрации.

Во время акции на площади и примерно в течение 15-20 минут после задержаний движение по проспекту Ленина было остановлено. Были блокированы и несколько прилегающих к проспекту улиц – 13-я Гвардейская, Гагарина и Краснознаменская, там стояли оцепления силовиков. Через некоторое время движение общественного транспорта по проспекту Ленина было возобновлено, остальной транспорт пустили ближе к концу акции. При этом на перекрестке улицы Ленина и проспекта Ленина ОМОН стал оттеснять участников шествия к пойме реки Царицы, а к 13.30 мск шествие прекратилось, его участники разошлись, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Несколько активистов пришли с плакатами. В частности, Галина Тихенко и Наталья Дорожнова стояли с плакатами с требованиями свободы Навальному, еще одна участница акции пришла с плакатом «Требуем отставки правительства».

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в штабе Навального, штаб оценивает количество участников акции примерно в 500 человек.

Намного меньшее число участников акции в Волгограде назвал сегодня "Интерфакс". По данным информированного источника агентства, в Волгоградской области в акции приняли участие более 60 человек, 42 были задержаны. По данным РИА Новости, в Волгограде были задержаны "несколько человек", точное их число агентство не указало. По данным "ОВД-инфо" на 16.38 мск, в Волгограде задержаны девять человек.

Силовики, в частности, задержали активистов Галину Тихенко, Наталью Дорожнову, Владимира Тельпука и Владимира Круглякова, о чем активисты сообщили корреспонденту по телефону из автозака. По словам Тихенко, вместе с ней в автозаке находилось 15 человек. О своем задержании также сообщили ранее задержанный на акции юрист Руслан Нурушев и участник акции Михаил Панкратов.

Волгоградцы рассказали о причинах участия в уличном протесте

Некоторые участники акции пояснили корреспонденту "Кавказского узла" мотивы своего участия в уличном протесте. В частности, активист Владимир Кругляков до задержания рассказал, что пришел на акцию протеста, поскольку "выступает против политики властей России". "Считаю, что все политзаключенные должны быть освобождены, все антиконституционные законы должны быть отменены. Пришел бы я в любом случае, даже если бы не было задержаний активистов. Процесс достижения целей длительный, он включает в себя не только митинги, но акции другого рода, возможно, сбор подписей, пикеты, участие в выборах. Этой акцией мы показываем власти свое отношение к ней", - сказал активист.

Схожее мнение высказал другой участник акции Владимир. "Я пришел поддержать участников акции, потому что считаю, что расследование Навального – это правдивая информация о расходовании бюджетных денег не по назначению. Этой акцией мы хотим показать властям, что не согласны с политикой, которую она проводит", - сказал он.

Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, утверждает Алексей Навальный. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здание принадлежит одному или нескольким предпринимателям, но при этом отказался назвать имена. 30 января стало известно, что миллиардер Аркадий Ротенберг назвал своей собственностью дворец под Геленджиком и пояснил, что дворец строится в качестве апарт-отеля.

Школьница Алина, пришедшая на площадь, сообщила, что пришла «из-за расследования Навального». «Я посмотрела расследование, но не целиком. Навальный борется против коррупции, чтобы власти не воровали миллиарды, это меня и потрясло. На прошлом митинге тоже была. Отец мой относится к этому нейтрально. Знакомые хотели пойти, но побоялись, что их накроют. Одноклассники к расследованию Навального относятся положительно, но родители их сегодня не отпустили», - рассказала она.

Участница акции Мария сказала, что пришла на акцию , потому что ей «все меньше нравится, что происходит в стране». «Это все меньше походит на законность и демократию. Коррупция в первую очень, но мне не нравятся силовые структуры, не нравится несправедливый суд», - пояснила она.

Мария добавила, что смотрела и расследование Навального, и сюжет Telegram-канала Mash. "И мои родители смотрели. Аргументов у Mash мало, расследование Навального выглядит убедительнее", - сказала она.

29 января Telegram-канал Mash выложил на своем YouTube-канале ролик из "дворца Путина", в котором продемонстрированы отделочные работы внутри здания. Это видео только подтвердило расследование Фонда борьбы с коррупцией*, указала глава отдела расследований ФБК* Мария Певчих.

Участник акции Ричард, приехавший в Волгоград из Санкт-Петербурга, вышел на акцию "потому, что надо уже хоть какую-то активность проявлять". "Какая-то внутренняя злость появилась у меня. Все делается не по закону. Все смотрят на это спокойно и никто не реагирует", - поделился возмущением мужчина

Дарья Смирнова, проводившая одиночный пикет с требованием отставки правительства, вышла на акцию потому, что «коррупцию и беззаконие нельзя терпеть». "Если будем терпеть, нас всех по одному перетаскают по кутузкам. В стране беззаконие, стало страшно жить, поэтому надо выходить. Навальный молодец, что рассказал об этом на всю страну. Ролик Mash смотрела, но он не противоречит Навальному", - сказала она, отметив, что сейчас не работает, так как живет с больным дедом и ухаживает за ним.

Пенсионерка Ольга Викторовна сфотографировалась на фоне оцепления силовиков. «Я считаю, что мы должны высказать свое несогласие с арестом политзаключенных, всех, кого незаконно удерживают в застенках. Я считаю, что человек имеет право высказывать свое мнение, человек - свободное существо. Считаю, что ограничивать нашу свободу не имеет право никто. Власть должна нас защищать, а не наказывать. Я 38 лет работала и заслужила свободу", - поделилась она своим мнением.

Волгоград - один из трех городов юга России, наряду с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

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