Множество силовиков на акции сторонников Навального. Волгоград, 31 января 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

31 января 2021, 14:03

Десятки человек задержаны на акции протеста в Волгограде

Несколько десятков человек увезли силовики с площади Ленина в Волгограде, где сегодня собрались на акцию протеста сторонники Навального.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали активистов, вышедших в центре Волгограда на акцию в поддержку Алексея Навального.

Несколько десятков человек задержаны на акции протеста в Волгограде, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий. На площадь Ленина, где собрались активисты, подъехали машины Росгвардии и автозаки. Силовики окружили собравшихся со всех сторон и предложили пройти по коридору в автобусы.

Волгоград - один из трех городов юга России, наряду с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Напомним, перед акцией протеста, 29 января, суд в Волгограде заключил под стражу на 10 суток координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга".

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд предписал оштрафовать 40 сторонников Навального в Волгограде", "Ставропольская активистка арестована на пять суток", "Детский омбудсмен насчитал шесть подростков среди задержанных в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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