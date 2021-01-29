Опубликовано первое видео из дворца под Геленджиком

29 января 2021, 17:15

Телеграм-канал Mash выложил сегодня на своем YouTube-канале ролик из "дворца Путина", в котором продемонстрированы отделочные работы внутри здания. Это видео только подтвердило расследование Фонда борьбы с коррупцией*, полагает Мария Певчих.

Как писал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование о дворце под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца, однако администрация президента прокомментировала расследование ФБК* именно в этом ключе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дворец принадлежит предпринимателям, но отказался назвать их имена.

Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. При этом Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца. "Дворец как бы купил бизнесмен Александр Пономаренко. Это давний партнер путинских друзей-дзюдоистов Ротенбергов", – пояснил в фильме Алексей Навальный, имея в виду миллиардера Аркадия Ротенберга и его брата Бориса.

Телеграм-канал Mash опубликовал сегодня на своем YouTube-канале шестиминутное видео, которое снято, как утверждается, внутри "дворца Путина" в Геленджике. Снаружи здание отделано камнем. Внутри все стены бетонные, помещения без отделки. "Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон", - говорится в видео. Корреспондентам удалось увидеть 16 помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". Журналисты не нашли ворот с двуглавым орлом, кальянной или роскошной мебели - везде идут строительные работы.

По оценке представителя технадзора, отвечающего за объект, который разрешил журналистам посетить дворец, строительство будет закончено лет через 5-6, отмечается в видеоролике. На 16.50 мск 29 января ролик "Сказочный дворец. Первая экскурсия по дворцу ва Геленджике" набрал 662 423 просмотра и 21 тысячу комментариев.

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих считает, что видео снято с согласия администрации президента. "Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали", - написала в своем Twitter. По ее словам, телеграм-канал Mash и администрация президента "не докрутили". "Надо было, чтобы во время экскурсии в одном из помещений нашелся "настоящий владелец" в бархатном халате и выгнал бы их из своего дворца. "Вы кто такие, я вас не звал", и далее по тексту", - отметила Певчих.

Опубликованный Mash ролик только подтвердил расследование ФБК*, полагает директор фонда Иван Жданов. Он отметил, что в расследовании говорилось о том, что дворец спроектировали с ошибками и в нем начала расти плесень. Поэтому там "решили переделать все: ободрали стены, мрамор, вынесли все и буквально выкинули на помойку". "То есть, это никак не опровергает наше расследование и показывает, что там действительно ремонт и строят все заново, там вечная стройка", - процитировал Жданова телеканал "Дождь".

Напомним, 17 января Алексей Навальный, прилетевший в Москву из Берлина, где лечился после отравления, был задержан и арестован. 23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции его сторонников, в них, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших в этот день на улицы, задерживали, в том числе в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального".

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

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