Большинство участников акции в Махачкале дистанцировались от поддержки Навального

31 января 2021, 19:06

Полтора десятка молодых людей вышли сегодня на акцию протеста в Махачкале. Большинство из них объяснили свою активность не поддержкой Алексея Навального, а недовольством политикой властей. Акция прошла под присмотром силовиков и завершилась без задержаний.

Как писал "Кавказский узел", сегодня акции сторонников Навального прошли во многих регионах России, в том числе в городах юга страны: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих.

Махачкала не была указана на сайте команды Навального в списке городов, где планировались акции, однако на центральной площади города сегодня дежурило множество силовиков и людей в штатском. В переулке между зданиями "Ростелекома" и МВД Дагестана стояли два полицейских автобуса, а на дорогах вокруг площади расположились наряды ДПС, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Примерно после 12.00 мск на площади появились молодые люди, которые группировались по 2-3 человека. Ни у кого из них не было с собой плакатов, и никаких лозунгов они не выкрикивали. Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за молодыми людьми, но не подходили к ним.

Свое присутствие на площади молодые люди объяснили тем, что "вышли погулять". "Мы спокойно стоим, гуляем, никого не трогаем. И надеемся, что нас никто не будет трогать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка, которая представилась Мадиной.

По ее словам, люди договаривались о проведении митинга в Telegram-чатах, но многие из тех, кто накануне собирался прийти на площадь, передумали. "Сегодняшняя акция кардинально отличается от той, что была 23 января. Тогда полицейские были готовы всех забирать сразу. В центре стоял автозак, куда заводили молодых людей без разбора. Когда автобус наполнялся, он отъезжал, и на его место становился другой. Так в итоге с площади людей увезли 4-5 автобусов. На тот митинг приходили даже матери с маленькими детьми. Их задерживать не стали, но выгоняли с площади", - рассказала Мадина.

23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики проводили массовые задержания на центральной площади города. Задержанные заявили, что не разворачивали плакатов и не выкрикивали лозунгов, они также пожаловались на применение силы. Силовики задерживали на площади и случайных прохожих, сообщили горожане. Все задержанные были отпущены в тот же вечер, но затем пожаловались, что их вновь вызывают для дачи объяснений. Массовые задержания в Махачкале показали не уровень протестной активности, а рвение силовиков, выполнявших указание федерального центра, предположили главреды местных изданий.

По словам девушки, 23 января ее также увезли в отдел полиции, где она провела несколько часов, а затем отпустили без составления протокола. Сегодняшний выход на площадь молодая девушка объяснила желанием "поддержать всю страну". "Всех, кто отстаивает справедливость, свои права. За тех, кого несправедливо посадили или же убили", - сказала она.

Примерно через два часа все молодые люди собрались вместе, и вскоре к ним подошли несколько девушек-полицейских. Пока они разговаривали с собравшимися, к группе подъехали двое взрослых мужчин на велосипедах. Один из них стал выказывать недовольство тем, что "люди вышли в поддержку Навального". Он заявил, что политик выступает на стороне Америки и поэтому не стоит его поддерживать. Собравшиеся ответили, что пришли отстаивать свои права. Спор мужчины с молодыми людьми продлился около 10 минут, после чего мужчина уехал.

Популярность Алексея Навального в Дагестане невысока, но жители республики положительно относятся к его антикоррупционной деятельности, пояснил ранее "Кавказскому узлу" политолог Эдуард Уразаев.

Жительница Дагестана Хава Магомедова вышла на площадь, чтобы "поддержать всех людей, которые стали жертвами несправедливого отношения" государства и силовиков. "Я не вышла за Навального. В политику я вообще не лезу. Но когда речь идет о справедливом отношении к моему народу, к дагестанцам, я остаться в стороне не могу. У нас очень много тех, кого постигла несправедливость. И поэтому хочется, чтобы они знали, что их поддерживают, есть те, кто встает за их права. Люди имеют право на свободу, свободу слова", - сказала Хава Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Практически никто из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" молодых людей не сказал, что он пришел сегодня на площадь, чтобы поддержать Алексея Навального. Они отмечали, что вышли за "сменяемость власти", "за себя и свои права".

Лишь одна из девушек, Саида, сказала, что поддерживает деятельность, которую ведет Навальный. "И сегодня я вышла на площадь, в том числе из-за Навального. Но не просто за него, а за себя, за свои права. Его посадили незаконно. И у нас в республике много своих политзаключенных, но их никто так не поддерживает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам девушки, она и ее семья не видели от государства "никакой поддержки". "Мои родители и я работали на государство, платили налоги. Но отдачи от государства мы так и не увидели. Даже когда [началась] пандемия коронавируса, и людям нужна была поддержка, ничего подобного не было", - сказала она. По ее мнению, это происходит из-за того, что "власть в стране не меняется десятилетиями".

Другая участница акции, которая представилась Улей, пояснила, что на мирный протест ее побудило выйти "отвратительное отношение некоторых представителей власти". "Я и мои близкие с этим столкнулись. По каким причинам, назвать не могу. Но когда такое происходит, это неприятно, потому что ты понимаешь, что это люди, которые, по сути, несут ответственность за народ. Власти должны прилагать усилия, чтобы людям было лучше, но они обращаются с нами как с каким-то материалом", - пожаловалась девушка.

По словам Ули, она выступает за то, чтобы "никто не был привлечен незаконно и без объективного разбирательства". "Я понимаю, что идеального государства не бывает, нет и не будет идеальных правил. Но нужно же хотя минимальные усилия прикладывать, чтобы человеку было комфортно жить, и у людей не было повода бунтовать", - пояснила она свою позицию.

В 16.00 мск молодые люди разошлись с площади, акция прошла без задержаний.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".