Задержания в Махачкале подчеркнули нетерпимость власти к протесту

27 января 2021, 14:39

Массовые задержания в Махачкале показали не уровень протестной активности, а рвение силовиков, выполнявших указание федерального центра, полагают главреды местных изданий Магомед Магомедов и Гаджимурад Сагитов. Популярность Алексея Навального в Дагестане невысока, но жители республики положительно относятся к его антикоррупционной деятельности, считает политолог Эдуард Уразаев.

Как писал "Кавказский узел", 23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики проводили массовые задержания на центральной площади города. Задержанные заявили, что не разворачивали плакатов и не выкрикивали лозунгов, они также пожаловались на применение силы. Силовики задерживали на центральной площади в Махачкале случайных прохожих, сообщили горожане. Студент из Махачкалы заявил, что силовики после задержания на центральной площади пригрозили ему отчислением из вуза и увольнением его родных с работы. Все задержанные в тот же вечер были отпущены, но затем пожаловались, что полицейские вновь вызывают их для дачи объяснений.

Силовики заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова, проигнорировав показанное им журналистское удостоверение, а также доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. Журналистка обжаловала в суде свое задержание как необоснованное, указав, что правоохранители так и не составили административного протокола. В республике уже есть примеры, когда суд признавал действия полиции незаконными, указал юрист Марат Исмаилов, представляющий интересы Хатукаевой.

МВД Дагестана отказывается комментировать информацию о десятках задержанных на площади 23 января, указал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Прошлые акции в поддержку Навального в Дагестане были малочисленными, и масштаб задержаний 23 января, по его мнению, говорит о том, что в отделения попало много случайных людей.

"Никогда в поддержку Навального такое количество людей в Дагестане не выходило, и поэтому можем предполагать, что сотрудники полиции реально перестарались и всех, кто потенциально подходил под это, хватали и сажали", - сказал Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, "благодаря полицейским и образовалось такое количество задержанных людей, которые были приписаны к сторонникам Навального".

Дагестанские активисты перед акциями 23 января получили предупреждения о недопустимости несогласованных акций протеста. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального, хотя его сторонников в регионе мало, отметили тогда главреды местных изданий. В мае 2018 года на митинг в Махачкале, организованный сторонниками Навального, пришло более 30 человек. Они требовали сменяемости власти и выступили против блокировки мессенджера Telegram.

В целом отношение к Навальному в Дагестане на фоне его ареста улучшилось - в частности, после того как оппозиционер объяснил, что тезис "Хватит кормить Кавказ" направлен против местных властей, а не простых жителей, указал Магомедов.

"К нему отношение в Дагестане неоднозначное, но у него появляется все больше и больше сторонников на Кавказе", - заключил Магомедов.

Эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Часть пользователей YouTube согласилась с Абдурахмановым, другие же заявили, что не стоит поддерживать Навального, поскольку он не мусульманин.

Журналист объяснил рост популярности Навального тем, что жители Северного Кавказа поддерживают борьбу Навального с коррупцией. "Явления коррупционного характера в Дагестане перекликаются с тем, что делает Навальный. Они (жители Северного Кавказа. - Прим. "Кавказского узла") видят, что Навальный проводит какие-то расследования [антикоррупционного характера], и начинают поддерживать его", - сказал Магомед Магомедов.

При этом, по мнению Магомедова, жители Дагестане не поддерживают Навального как политика и как кандидата в президенты. "Во всяком случае, видят, что его требования во многом справедливы и, к сожалению, они не видят какого-то ответа на его расследования. Они не видят, что по каким-то делам были даны серьезные опровержения или проведены расследования", - отметил он.

Фонд борьбы с коррупцией* после ареста Алексея Навального опубликовал расследование о дворце под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, утверждает Алексей Навальный. Владимир Путин или его родственники не называются в фильме владельцами дворца, однако администрация президента прокомментировала журналистское расследование именно в этом ключе.

Акция 23 января не показывает истинного протестного потенциала Дагестана, уверен главный редактор дагестанского еженедельника "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Нельзя говорить о протестном потенциале Дагестана, исходя из только лишь данного мероприятия. Люди начали узнавать о том, что что-то происходит после того, как сотрудники начали задерживать журналистов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Объявления о том, что на площади будет проводиться несанкционированная акция в поддержку Навального, не было, подчеркнул Сагитов.

По мнению Сагитова, нужно разделять отношение дагестанцев к Навальному как к политику и к его антикоррупционной деятельности. "Отношение лично к Навальному на Кавказе негативное, но к продукту расследований отношение другое", - заявил Сагитов.

Активность дагестанских силовиков 23 января - "перестраховка, вызванная командой из Москвы", считает политолог Эдуард Уразаев. "Масштаб и география протестов были неожиданными для властей, и теперь делается все для исключения повторного участия", - пояснил он.

По мнению Уразаева, в последние восемь лет протестная активность в Дагестане в целом была низкой. Самыми массовыми он счел акции против повышения пенсионного возраста и в поддержку братьев Гасангусейновых, собиравших 100-200 человек.

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей - 17-летнего и 19-летнего Наби и Гасангусейна - многочисленными акциями протеста. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ.

"В целом дагестанцы политически пессимистичны и расколоты в общественном мнении и по политически-идеологическим, и по этнонациональным, и по религиозным, и экономическим, и по земельным вопросам. В таких условиях многие предпочитают поддержать государственную власть или сохранить лояльность к ней", - заключил политолог.

Лозунг Навального: "Хватит кормить Кавказ" не вызвал негативной реакции в Дагестане, поскольку в основном понимается как протест против крупных дотаций республикам Северного Кавказа, считает Уразаев. "Но часть дагестанцев считает, что в этом виноваты сами федеральные власти, и поэтому лозунг: "Хватит кормить Кавказ!" кажется им несправедливым, националистическим и провокационным. Этот лозунг провозглашался многими политиками, но провластные пропагандисты стали приписывать его Навальному, хотя он уточнял, что речь идет о воровстве кавказскими элитами бюджетных средств", - добавил Эдуард Уразаев.

По мнению политолога, многие стали сочувствовать Навальному после его отравления, в целом его поддержка связана с недовольством "несправедливым распределением общественных богатств, коррупцией и случаями неправомерных действий правоохранительных органов".

Всероссийские протесты спровоцировал арест Навального. Суд вынес это решение 18 января, после возвращения оппозиционера из Германии, где Навальный лечился после отравления. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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