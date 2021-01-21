Аналитики оценили протестную активность в Дагестане после ареста Навального

21 января 2021, 18:47

Дагестанские активисты после ареста оппозиционера Алексея Навального получили предупреждения о недопустимости несогласованных акций протеста. Власти Дагестана пытаются не допустить акций в поддержку Навального даже при том, что его сторонников в регионе мало, указали главреды местных изданий.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево за нарушения испытательного срока. На следующий день суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Сторонники оппозиционера, в том числе на Юге России, ответили на это одиночными пикетами. Пользователи Instagram, в том числе на странице дагестанской активистки Светланы Анохиной, раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД и выразили восхищение смелостью политика.

Эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Часть пользователей YouTube согласилась с Абдурахмановым, другие же заявили, что не стоит поддерживать Навального, поскольку он не мусульманин.

Журналисты указали на негласную установку федеральных властей

Дагестанские власти пытаются не допустить акций протеста сторонников Навального, считает заместитель главного редактора регионального издания "Черновик" Магомед Магомедов. "Местные власти ясно понимают, что запрет на такие акции - это негласная установка федерального центра. Соответственно, не реагировать на их проведение они не могут: их за это скорее накажут, чем оставят без внимания", - пояснил он.

Журналист разделил сторонников Алексея Навального в Дагестане на две группы. Большая часть, по его мнению - это люди, поддерживающие антикоррупционную деятельность Навального и не обязательно разделяющие его политические взгляды.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование ударом по имиджу Путина.

Ко второй группе Магомедов отнес тех, кто желает видеть Навального президентом страны. "Их значительно меньше, в силу того, что он предлагает альтернативную политическую повестку - отличную от той, которую предлагает действующая власть, а также лидеры парламентских фракций", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Уровень протестной активности в Дагестане снизился после смены главы региона, поскольку это уменьшило недовольство населения региональными властями, указал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. Он отметил, что участники инициированных Навальным протестных акций в Дагестане не обязательно являются сторонниками оппозиционера. "Эти люди часто не сторонники Навального, а недовольные действиями властей. Многие их действия пропорциональны политической ситуации в республике и настроениям в обществе", - пояснил Сагитов.

Он предположил, что реакция властей на новые акции сторонников Навального "будет более острой", чем раньше.

В мае 2018 года более 30 человек вышли сегодня в столице Дагестана на митинг, организованный сторонниками Навального. Они потребовали обеспечить сменяемости власти, вернуть прямые выборы глав муниципалитетов и выступили против блокировки мессенджера Telegram. Активисты рассказали об угрозах наблюдателям на выборах президента России.

Дагестанские власти попытаются помешать акциям сторонников Навального, хотя большинство жителей региона либо равнодушны к оппозиционеру, либо испытывают по отношению к нему простое любопытство, считает политолог Эдуард Уразаев. "Учитывая встроенность властей Дагестана в вертикаль власти, отношение к акциям сторонников Навального остается негативным, и они постараются их не допускать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники Навального в Дагестане есть, но их немного, указал политолог. "И они находятся в среде преимущественно аполитичного населения. А в среде политически заинтересованных граждан много предубеждений по его отношению к кавказцам", - отметил Уразаев. Он считает, что арест Навального и публикация расследования о дворце в Геленджике усилили у жителей Дагестана негативное мнение о власти в стране, но вряд ли массово изменили отношение к оппозиционеру.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России — в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, в 2021 году работают штабы в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Многие волонтеры, участвующие в них, считают Алексея Навального бескомпромиссным борцом с коррупцией. Добровольцы оппозиционера верят в его неподкупность и принципиальность. При этом они не исключают возможность того, что их надежды могут не оправдаться и что Алексей Навальный, придя к власти, может изменить своим принципам и не сдержать своих обещаний. В этом случае, по мнению волонтеров, его можно будет переизбрать на следующих выборах, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?"

Силовики прервали пикет сторонника Навального в Махачкале

20 января полиция прервала в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку Алексея Навального, который проводил активист Кадир Исаев. Активист всего 20 минут смог простоять с плакатом "Свободу Навальному / #свободу политзаключенным". Его доставили в отдел полиции, заявив, что это нужно для установления личности, и отпустили только спустя четыре часа, причем без составления протокола. "Допрашивали четыре человека, вплоть до какого-то начальника, и каждый пытался мне доказать, какой Навальный плохой человек и преступник. Спрашивали, кто меня финансирует и кто мне сказал выйти на пикет. Мой ответ, что я сам добровольно вышел, их явно не устраивал", — процитировало Исаева в тот же день издание "Юг. МБХ медиа".

Журналист Малик Бутаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 20 января с ним связались сотрудники регионального МВД и пригласили на профилактическую беседу, которая состоялась сегодня. По словам Бутаева, его предупредили о недопустимости несанкционированных акций протеста, сославшись, в частности, на указ главы Дагестана "О введении режима повышенной готовности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции".

Бутаев полагает, что беседу с ним провели из-за присутствия на "Монстрации" в 2019 году. Он объяснил сотрудникам полиции, что он не являлся участником акции, а только освещал ее как журналист.

1 мая 2019 года силовики задержали в Махачкале восьмерых участников "Монстрации". Двух участников акции затем отпустили как несовершеннолетних. На шестерых завели административные дела, однако впоследствии суд не нашел состава правонарушения в действиях активистов и закрыл эти дела. Кассационный суд в Пятигорске признал незаконным отказ махачкалинских властей согласовать проведение первомайской "Монстрации".

Представитель участников "Монстрации" в суде, юрист Марат Исмаилов также сообщил о предупреждении не проводить акции протеста. "И вроде уже как отошёл от всякой общественной активности, но оперативники по старой памяти в гости заходят", - написал он 19 января на своей странице в Facebook.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ