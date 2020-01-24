Суд поддержал организаторов "Монстрации" в тяжбе с мэрией Махачкалы

24 января 2020, 18:05

Кассационный суд в Пятигорске признал незаконным отказ махачкалинских властей согласовать проведение первомайской "Монстрации", сообщил сегодня юрист Марат Исмаилов. Он посетовал, что активисты добились удовлетворения иска только за пределами Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая 2019 года силовики задержали в Махачкале восьмерых участников "Монстрации". Двух участников акции затем отпустили как несовершеннолетних. На шестерых завели административные дела, однако впоследствии суд не нашел состава правонарушения в действиях активистов и закрыл эти дела.

Активисты жаловались, что при задержании их били, а активистка-интерсексуал Ольга Москвитина заявила об угрозах убийством. Правозащитная организация Amnesty International признала задержанных узниками совести.

Пятый кассационной суд Пятигорска удовлетворил жалобу активистов и отменил решения дагестанских судов, которые признали законным отказ администрации Махачкалы в согласовании первомайской "Монстрации", сообщил представитель истцов Марат Исмаилов.

"В мае 2019 года власти Махачкалы отказали организаторам в проведении монстрации. Мы обратились с жалобой на решение городских властей в Советский районный суд Махачкалы - нам отказали в удовлетворении. Далее подали апелляцию в Верховный суд - было также отказано. После этого мы обратились в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске. Там решения предыдущих судов отменили, а отказ властей Махачкалы в согласовании мероприятия признали незаконным", - привел сегодня слова Исмаилова "Интерфакс".

Марат Исмаилов выразил удовлетворение решением суда, но отметил, что его пришлось долго добиваться. "Очень плохо, что за защитой конституционного права на свободу собраний в Дагестане приходится идти до Пятигорска", - процитировал сегодня Исмаилова РБК.

Ранее власти Махачкалы объясняли отказ в проведении акции тем, что полиция не может обеспечить безопасность ее участников "в связи с сохраняющейся террористической угрозой", говорится в публикации.

23 января Пятый кассационной суд Пятигорска отменил решение Советского райсуда Махачкалы "c вынесением нового решения", говорится на сайте суда.

Отметим, что в ноябре 2019 года Марата Исмаилова задержали в Северной Осетии на контрольно-пропускном пункте "Чермен". Силовики сообщили, что юрист объявлен в розыск, однако не смогли объяснить причину. Коллеги Исмаилова не исключили, что оперативный розыск говорит о постановке юриста на профилактический учет.

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