Пользователи YouTube упрекнули Тумсо за поддержку Навального

20 января 2021, 14:42

Защищая оппозиционера Алексея Навального от обвинений в исламофобии, Тумсо Абдурахманов критикует блогера-мусульманина, указали пользователи YouTube, припомнив Абдурахманову критику имама Шамиля.

Как писал "Кавказский узел", эмигрировавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов указал на попытки "сбить волну" одобрения Навального, которая возникла, в том числе на Северном Кавказе, после возвращения оппозиционера в Россию вопреки очевидной угрозе ареста. По наблюдениям Тумсо, к кампании против Навального подключились дагестанские блогеры. Абдурахманов подверг детальному разбору и критике утверждения Курбана Аскандарова о том, что Навальный "нацист" и "исламофоб". Пользователей Instagram удивил внезапный интерес Аскандарова к политику, они предложили дагестанскому блогеру критиковать местные и федеральные власти.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево за нарушения испытательного срока. На следующий день суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Сторонники оппозиционера, в том числе на Юге России, ответили на это одиночными пикетами. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД и выразили восхищение смелостью политика.

Ролик Тумсо Абдурахманова "Навальный - исламофоб?", опубликованный 18 января, продолжают комментировать пользователи хостинга YouTube. По состоянию на 14.42 мск 20 января он набрал 160 196 просмотров и 4169 комментариев. Пользователи неоднозначно оценили ролик: на 10 тысяч отметок "нравится" приходятся 3,3 тысячи отметок "не нравится". Таким образом, доля негативных отметок составляет почти 25%.

Многие авторы сегодняшних комментариев к ролику осудили Тумсо за поддержку Навального. Блогеру, в частности, припомнили критические высказывания в адрес национального героя Дагестана, имама Шамиля. "Навальный подвиг совершил, сдавшись властям, а Имам Шамиль для вас не герой", - возмутился суждениями Тумсо ups.007. "Тумсо показал истинное лицо: «Имам Шамиль не мой герой, Навальный мой герой!»", - написал Магомед Алиевич.

Аргументы Тумсо о том, что высказывания Навального против принуждения к ношению хиджаба нельзя считать исламофобией, не убедили пользователя А.Абдуллу. "Когда ты обсуждаешь имама Шамиля и даешь ему оценку, говоря при этом, что каждый может иметь свое мнение, то считаешь это вполне нормальным явлением, но когда парень высказал свое мнение о человеке, который не раз подтверждал своими высказываниями о его враждебном настрое против ислама и образе жизни мусульман, то тут ты сразу выскочил с обвинениями этого парня. Вот, значит, какой ты у нас", - написал пользователь Абдурахманову.

"То, что Навальный против коррупции, это хорошо, это понятно. Но после того видео, где он высказывается про ислам, даже не смотрю его ролики", - отметил Алиасхаб Магомедов.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком — самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца — более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный.

"Мусульмане, которые за Навального, вам стоит пересмотреть свое отношение к религии", - призвал sweet mask. "Я изменил своё мнение к Тумсо. Тумсо, ты слабый мусульманин. Подумай о том, что ты несешь в последнее время", - прокомментировал ролик в поддержку Навального Раким Шихбабаев. "Защита Навального и оправдание Навального - вот это зря", - написал S.A. Gadgiew.

Тумсо вступился за Навального, хотя тот выступал за введение визового режима с мусульманскими странами Средней Азии, указал Kuik Denzel. "А ты не думал про миллионы мусульман из Средней Азии, которые приезжают заработать, чтобы кормить свои семьи? Этот Навальный ничего хорошего мусульманам не принесет", - заявил пользователь.

Навальный неоднократно утверждал, что Россия нуждается в визовом режиме со Средней Азией, а также со странами Закавказья, и даже называл это важнейшими пунктами своей программы, говорится в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение". Там изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Пользователь YouTube Нурбагомедов сравнил поддержку Навального со стороны Тумсо с тем, как глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает Владимира Путина. "Тумсо, твои предки в гробу перевернулись. <...> какая разница между тобой и Кадыровым? Один с Путиным, а другой с Навальным", - написал он. "Восхищаешься тем человеком, который будет еще хуже Путина. Ты противоречишь сам себе, ругая нашего брата, защищая человека, которому ты вообще не интересен", - обратился к Тумсо Расул Исаев.

Арслан Алиев указал, что раскритикованный Абдурахмановым Курбан Аскандаров - хафиз, то есть человек, знающий Коран наизусть. "Хоть узнайте, кто он. Курбан был имамом <...> с начала 2000-х. Курбан - хафиз Корана. Человек, с детства посвятивший себя религии Аллаха", - заявил пользователь хостинга.

"Нормально так отчитал хафиза в защиту [неверного], - отметила Амина Д. "Что за время, братья? Мусульманин оправдывает, защищает [неверных]... Будь ты перед Всевышним, Тумсо, смог бы ты говорить за Навального?..", - поинтересовался у блогера Chamil Tolhanov.

По мнению taga mantana, Навальный "Кавказу не друг". "Он далек от ислама. <...> Ничего не имею против Навального, но Кавказу нужен правитель-мусульманин", - написала она.

Критикой дагестанского блогера "Тумсо сеет вражду между дагестанцами и чеченцами", заявил 7777 9999. "Тумсо, ты сам националист, просто обиженный властью. Будь у тебя власть, ты не был бы демократом. И про Навального ты ролик снял лишь для собственного пиара", - высказался Альфа Омега.

При этом другие пользователи YouTube высказываются в поддержку Тумсо. "Надоели эти фальшивые «мусульмане». Ничего общего с религией не имеют. Кто из сильных по голове погладит, того песенку и поют. Спасибо автору канала, показываете их истинную сущность", - написал S Sharif. "Нет разницы, какой вы национальности или вероисповедания. Человека человеком делает разум", - указал Ant Beaver.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России — в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, в 2021 году работают штабы в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Многие волонтеры, участвующие в них, считают Алексея Навального бескомпромиссным борцом с коррупцией. Добровольцы оппозиционера верят в его неподкупность и принципиальность. При этом они не исключают возможность того, что их надежды могут не оправдаться и что Алексей Навальный, придя к власти, может изменить своим принципам и не сдержать своих обещаний. В этом случае, по мнению волонтеров, его можно будет переизбрать на следующих выборах, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?"

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".