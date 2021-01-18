Никита Демидович во время пикета 18 января. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" активистом.

18 января 2021, 22:24

Активист из Волжского провел пикет в поддержку Навального

Активист Либертарианской партии России Никита Демидович провел в Волжском одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого суд заключил сегодня под стражу.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, провели пикеты в поддержку оппозиционера. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД. Сегодня суд постановил заключить Навального под стражу до 15 февраля. На Кавказе Навального пытаются целенаправленно дискредитировать, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство.

Пикет Демидович провел у дворца молодежи «Юность». Активист держал плакат с портретом Навального и надписью «Родина своих встречает сажает». Акция продлилась менее получаса, сообщил сам пикетчик корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что пикет прошел в темное время суток.

«Прохожие шли, останавливались, читали и шли дальше.  Полиции не было. Сначала Навального отравили, теперь  он вернулся домой, провели какой-то недосуд прямо в отделении полиции. Я хотел привлечь внимание к этой ситуации, потому  что кроме штаба Навального никто об этом не говорил активно. Сегодня Навальный, а завтра домой придут к любому человеку», - объяснил пикетчик свои мотивы.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Примечание:

"Краснодарский активист вышел на пикет в поддержку Навального", "Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию", "Тумсо сравнил себя с Хангошвили и Навальным"

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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