Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу на арест Джумаева

15 февраля 2021, 13:56

Судья в Москве снял сегодня с рассмотрения жалобу на арест Сайд-Мухаммада Джумаева, поскольку обвиняемый находится на карантине по коронавирусу и не может участвовать в заседании.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, а видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Затем Джумаева задержали в Псковской области и арестовали до 23 марта, ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 9 февраля зампред ОНК Богдан Эберт сообщил, что Джумаев переведен в медсанчасть СИЗО в связи с подозрением на коронавирус.

Следствие по делу Джумаева не будет долгим, а приговор вряд ли будет мягким, спрогнозировали юристы. Теоретически Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, указали ранее "Кавказскому узлу" и юрист Евгений Черноусов и исполняющий обязанности руководителя московского отделения "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов. Пристальное внимание к делу Джумаева может как положительно, так и отрицательно сказаться на приговоре, отметила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Московский городской суд должен был сегодня проверить законность ареста Джумаева, но не сделал этого, так как обвиняемый до сих пор находится на карантине и не может участвовать в судебном заседании, сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла". Новая дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Заседание должно было начаться в 10.00 мск, предполагалось провести его в закрытом режиме. Родственники Джумаева на суд не приехали, журналистов федеральных изданий и каналов также не было. К зданию суда пришло несколько человек, однако давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла" они отказались. "Мы прессе мало доверяем. Джумаева поддерживаем как человека, отстаивающего свои интересы. Насчет политики – ни слова", – сказал один из собравшихся у суда, не став представляться.

На сайте судов общей юрисдикции города Москвы указано, что сегодня состоялось заседание по делу Джумаева, "рассмотрение завершено". Информации о принятых сегодня решениях в электронной картотеке, по состоянию на 13.55 мск, нет. О сроках рассмотрения апелляционной жалобы также не сообщается.

Сайд-Мухаммад Джумаев "чувствует себя прекрасно", после 15 февраля ожидается его перевод с карантина в изолятор, говорится в публикации от 12 февраля на странице larisa_liza_ в Instagram, где освещается ход дела Джумаева. В публикации на этой странице от 10 февраля также сообщалось, что врачи сочли Джумаева бессимптомным носителем COVID-19. Пользователь larisa_liza_ позиционирует себя как близкая родственница Джумаева.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, считают чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Напомним, что чеченские власти еще до задержания Джумаева отреагировали на его конфликт с силовиками. Советник Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава республики поможет ему решить проблемы с законом. После того как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

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